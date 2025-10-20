Tallen els dos accessos del Torrent de Colobrers pels desperfectes provocats per la pluja

Les fortes pluges de divendres passat han malmès diverses passeres del Torrent de Colobrers. Per seguretat, la Policia Municipal de Sabadell ha tallat els dos accessos del Torrent fins a nou avís. Està previst col·locar cartells informatius i informar de totes les novetats a través dels canals oficials de l'Ajuntament. De moment, no se sap fins quan estarà tallat l'accés.\r\n\r\nAquest dilluns al matí, tècnics municipals han anat a valorar la situació sobre el terreny. Algunes de les passeres es podran recol·locar, però altres han quedat molt malmeses. S'estan estudiant possibles solucions, tenint en compte que les pluges fortes són cada vegada més freqüents, i que ara baixa més cabal d'aigua.\r\n\r\nAlguns visitants i excursionistes ja van trobar-se precintat l'espai durant el cap de setmana. L'episodi de pluges de la setmana passada va provocar algunes incidències -com un cotxe que va ser arrossegat fins al riu Ripoll-, però afortunadament no s'han hagut de lamentar danys personals greus en cap dels successos.\r\n\r\nEs dona la circumstància que l'espai ja va quedar tancat del 6 al 8 d’octubre, ambdós inclosos, per tasques de manteniment.\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tTallat l`accés al Torrent de Colobrers\r\n\tDavid Chao\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tTallat l`accés al Torrent de Colobrers\r\n\tDavid Chao\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n