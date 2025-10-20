Lleuger augment de les temperatures durant els pròxims dies a Sabadell

Enèsim canvi de temperatures des que va començar el setembre a Sabadell. Després d'uns dies molt inestables, amb fred, sol, núvols, xàfecs esporàdics i pluges intenses, aquesta setmana canviarà lleugerament el clima, segons informa el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat). Tot i la pluja d'aquest dilluns, que ha iniciat la setmana amb un ruixat intens, asseguren que és un front esporàdic i que no perdurarà durant gaires hores. De fet, es calcula que durant el matí deixi de ploure i no ho torni a fer fins al pròxim diumenge dia 26 d'octubre, quan hi ha una probabilitat de precipitació "mitjana", cosa que tampoc assegura que hi hagi ruixat a Sabadell diumenge vinent.
De cara als pròxims dies, es preveu que el sol predomini el cel de la ciutat i que l'aparició dels núvols sigui esporàdica i secundària. Així, les temperatures màximes podrien escalar fins als 27 ºC, dijous que ve, i les mínimes pujarien fins als 15 ºC. S'esperen dies més càlids que la setmana passada i nits algun grau centígrad menys fredes, tot i que la variació serà molt minsa.
La temperatura, però, baixarà a partir de dissabte i el canvi considerable arribarà diumenge vinent, quan s'esperen màximes de 19 ºC i mínimes d'11 ºC, segons informa el Meteocat a la seva pàgina web oficial. En pocs dies, doncs, passarem d'assolir pics poc normals durant la darrera setmana d'octubre a començar a notar les temperatures característiques de la Castanyada, que fa uns anys que és força més calorós del compte. Així, tot i que no s'assolirà una estabilitat meteorològica del tot, sembla que durant els pròxims dies no tornarà a ploure a Sabadell.