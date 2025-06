Els horts de Can Puiggener, en risc de despreniment

L’Ajuntament de Sabadell ha ordenat el desallotjament provisional i preventiu dels horts situats a la ronda de Maria Gispert, al barri de Can Puiggener, a causa del risc de caiguda del talús sobre el qual s’assenten. Aquesta decisió s’ha pres després de diverses inspeccions tècniques que han detectat un empitjorament de la situació, especialment després de les pluges intenses dels últims mesos.

“Hi ha despreniments i hi ha risc per a les persones”, alerten fonts municipals. Segons asseguren les mateixes fonts, s’han produït despreniments que posen en perill la seguretat de les persones que utilitzen actualment aquest espai. Un estudi de l’Institut Cartogràfic de Catalunya corrobora que el talús està retrocedint, fet que incrementa el risc d’esllavissades. L’ocupació dels horts, per tant, s’ha considerat incompatible amb la seguretat de la zona.

Es tracta d’un espai que fa dècades que està a mans d’alguns veïns, aproximadament una quinzena de propietaris d’aquests horts. Un d’ells, fa més de 40 anys que cuida el seu hort, de pràcticament 300 metres quadrats. “Tota la vida ha estat així el talús i no hem marxat dels horts, sinó que ens hem compromès a netejar la zona”, exposa el propietari de l’hort, que nega el desallotjament. No obstant això, el síndic municipal de greuges de Sabadell, Josep Escartín –que ha efectuat la mediació administrativa entre veïns i Ajuntament i ha avalatl’actuació municipal– remarca que s’ha acordat netejar l’espai per a analitzar fins on arriba el risc de despreniment.

Segons Escartín, “l’Ajuntament ha actuat correctament demanant el desallotjament”. “Han acordat que cal netejar l’espai i retirar les casetes, mobles, altres construccions i també el paviment cimentat, per tal de revisar quin és l’abast del perill i quines són les zones afectades”.

Escartín destaca la gravetat d’algunes situacions sobre el terreny: “Hi ha una caseta, per exemple, on ja no hi ha quasi talús”. El síndic assenyala que caldrà revisar amb detall quin espai es pot ocupar amb seguretat i quins punts sí que presenten risc: “Potser caldrà que redueixin l’espai finalment ocupat i que es delimiti amb tanques”.

Per aquest motiu, apunten fonts de l’Ajuntament de Sabadell, s’ha comunicat als ocupants la necessitat de desallotjar la finca de manera provisional i de retirar els materials i construccions que hi tenen. Les mateixes fonts asseguren que la setmana passada ens van reunir amb els ocupants de l’espai i es va explicar “la necessitat de desocupar-lo i retirar les construccions que hi tenen en els terminis fixats”, exposen.