ARA A PORTADA

Sabadell

VÍDEO | Crema un cotxe just davant del Parc Taulí de Sabadell

L'incident no ha tingut afectacions personals

  Crema un vehicle a la Gran Via, davant del Taulí
Publicat el 26 de març de 2026 a les 11:54
Actualitzat el 26 de març de 2026 a les 12:15

Els Bombers de la Generalitat han actuat aquest matí en l'incendi d'un vehicle a la Gran Via, just a davant de l'Hospital Parc Taulí. L'avís ha saltat a les 10:46 h i una dotació s'ha desplaçat ràpidament fins al punt del succés per extingir la flama de la part davantera d'un turisme, que ha generat una densa fumerada. L'incident ha provocat una petita retenció durant uns minuts, però a les 10:56 h, poc després que els efectius rebessin l'alerta, ja ha quedat extingit del tot. En l'incident, tan sols ha quedat afectat un cotxe i no hi ha hagut majors afectacions, ni materials ni personals. Una unitat de la Policia Municipal també ha treballat en el fet, que ha quedat en un ensurt. Es desconeixen les causes de la ignició, segons el cos de rescat. El succés ha generat una gran expectació, tant pels usuaris del centre hospitalari, com pels vianants i conductors que han passat pel costat  en el moment de la crema. Dimecres passat al vespre, es va registrar el quart episodi de crema de vehicles a Sabadell des d'aquest dilluns passat. 

