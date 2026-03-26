Sabadell

VÍDEO | Quart episodi de crema de vehicles des de dilluns: crema un altre vehicle a Sabadell

Dos altres turismes van quedar afectats per les flames

  Un dels frames del vídeo de l'incendi
Publicat el 26 de març de 2026 a les 10:36
Actualitzat el 26 de març de 2026 a les 10:38

Els Bombers de la Generalitat van intervenir aquest dimecres a la nit en un nou incendi de vehicles al carrer de Pardo Bazán, al barri de Campoamor, a l'altura del número 12. L'avís va saltar a les 20:41 h, després que un vehicle cremés totalment i n'afectés dos més: un amb afectacions importants i un altre amb afectacions diverses, sense gaire gravetat, provocades per la radiació de les flames. El cos de rescat va intervenir ràpidament en el succés i a les 20:59 h ja no hi havia flama activa, segons expliquen fonts dels Bombers. La Policia Municipal de Sabadell es van endur el vehicle implicat amb la grua i no es van registrar ferits. Així, l'incident només va comportar conseqüències materials, i cap de personal.

Amb aquest incident, és el quart episodi de crema de vehicles registrat a Sabadell des de dilluns, amb una suma de vuit cotxes implicats. En total, aquesta setmana ja hi ha hagut tres successos previs molt similars. Dos d'ells van tenir lloc dilluns passat: un a l'avinguda de Can Deu, on dos vehicles van quedar calcinats, mentre que un segon succés, a la confluència entre la carretera de Terrassa i el passatge de Can Feu, va acabar amb un tercer vehicle cremat. Dimarts a primera hora del matí, d'altra banda, dos cotxes van quedar calcinats després d'un incendi al carrer de Covadonga

Notícies recomenades