Atès un veí del centre per l'incendi d'un matalàs al Centre de Sabadell

El Servei d'Emergència Mèdiques (SEM) ha atès una persona pel fum provocat per un incendi en un pis del carrer de la Indústria, al Centre de Sabadell. L'avís s'ha rebut a les 6.58 hores d'aquest dimarts i les flames han cremat un matalàs al tercer pis d'un bloc de planta baixa i quatre pisos.

Tres dotacions dels Bombers de la Generalitat han extingit l'incendi i han ventilat el pis, comprovant que no hi havia ningú a dins. Afortunadament, tot ha quedat en un ensurt, però l'escena no ha passat desapercebuda per a diversos veïns a primera hora.