ARA A PORTADA

Sabadell

Miki Núñez explica com és la relació amb Laura Escanes: "Que pensin el que vulguin"

El cantant va visitar el programa de Roger Escapa i va desmentir els rumors de la seva possible relació

  • Miki Núñez i Laura Escanes durant les campanades del 3Cat 2026 -
Publicat el 21 d’abril de 2026 a les 18:27

La participació del cantant Miki Núñez al programa L’Eclipsi de 3Cat ha tornat a posar sobre la taula una de les complicitats televisives més comentades dels últims temps: la seva relació amb la sabadellenca Laura Escanes. En una conversa conduïda pel també sabadellenc Roger Escapa, el to distès i proper va permetre abordar amb naturalitat uns rumors que, lluny d’incomodar, han acabat esdevenint gairebé un joc compartit. Durant la conversa entre Escapa, Núñez i Sara Roy, parella sentimental del cantant, el terrassenc va reconèixer amb humor que Escanes i ell farien "molt bona parella". Lluny de generar tensions, la situació s'ha viscut amb total naturalitat a totes tres bandes. De fet, Roy assegurava haver rebut "moltíssims missatges" preocupats per la relació entre ella i el cantant. Tot i això, assegura que no els han molestat mai els rumors. 

Aquest episodi també posa de manifest la naturalitat amb què Escanes ha gestionat la seva exposició pública. La creadora de contingut, habitualment sota el focus mediàtic, ha sabut mantenir una relació transparent i sense artificis amb Núñez en tot moment. De fet, ell mateix va prometre que res del que fan està "impostat", sinó que és una relació totalment natural. El fet que tots dos hagin coincidit en projectes televisius com les campanades ha contribuït a reforçar aquesta percepció de proximitat, alimentant una narrativa que el públic ha seguit amb interès. Tanmateix, l’entrevista va deixar clar que es tracta d’una amistat sincera, basada en la confiança i el respecte mutu.

