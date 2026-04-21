Desarticulen un grup de compra venda de mòbils robats a Sabadell

Els involucrats a la trama amagaven els dispositius mòbils en brics de llet buits

Publicat el 21 d’abril de 2026 a les 13:39

Els Mossos d'Esquadra han desarticulat un grup criminal especialitzat en la compra venda il·legal de telèfons mòbils. Hi ha cinc detinguts i quatre persones identificades en el marc d'unes actuacions policials fetes a diferents punts de l'àrea metropolitana de Barcelona, en les quals la policia ha intervingut 82.350 euros i 69 terminals que haurien estat robats a Sabadell i l'Hospitalet. Als escorcolls, els agents han descobert que els involucrats a la trama amagaven els telèfons mòbils en brics de llet buits. Els arrestats tenen entre 22 i 36 anys i se'ls considera presumptes autors d'un delicte de receptació, d'estada i pertinença a grup criminal. Els denunciats estan assenyalats pels mateixos fets.

La investigació es remunta al maig de l'any passat. En una primera fase, la policia va fer tres entrades i escorcolls a domicilis particulars i van detenir dues persones. Analitzant les dades dels seus telèfòns mòbils, van constatar que hi havia altres persones involucrades en la compra venda de terminals, les quals van ser identificades. Els agents van determinar que hi havia dos immobles de Viladecans (Baix Llobregat) que s'estarien utilitzant com a punts logístics de la compra venda dels terminals. El jutge va autoritzar l'entrada i registre d'aquests pisos el 15 d'abril passat i allà la policia va trobar els quasi 70 mòbils i més de 82.000 euros. Durant l'escorcoll, els investigadors van detectar un sistema d'ocultació de telèfons dins de brics de llet, els quals estaven buits quan la policia va intervenir.

