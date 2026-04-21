El sistema pioner del Taulí per evitar errades com les identificacions incorrectes quan es treu sang: "Ara la taxa d’error humà és gairebé nul·la"

L’extracció de sang és un gest rutinari, però concentra una part important dels errors que es produeixen als laboratoris clínics, alerten els experts. Identificacions incorrectes, mostres mal etiquetades, problemes de traçabilitat... amb conseqüències potencialment greus per al pacient. Al Parc Taulí es fan unes 450.000 extraccions de sang anuals. Cada millora en aquest procés té impacte directe en milers de pacients.
Davant d’aquest escenari, el Servei de Laboratoris Clínics de l'hospital de Sabadell ha desplegat un sistema digitalitzat que transforma tot el procés. La clau és eliminar el factor manual en els punts més sensibles, expliquen des de l'hospital. “Es tracta d’un projecte pioner a Espanya amb un cert recorregut al Parc Taulí, ja que fa més de 10 anys que les extraccions que fem al Laboratori i als Centres d’Atenció Primària del CCSPT es realitzen amb aquest procés”, explica la doctora Luz Muñoz, directora del servei.
Menys bolígraf i més tubs preetiquetats
El sistema, basat en un programari anomenat Code System, permet identificar el pacient amb una targeta sanitària o una polsera, registrar digitalment el professional que fa l’extracció i treballar amb tubs ja preetiquetats. "Això evita impressions, duplicitats i, sobretot, errors humans", afegeix. El que implica, que els professionals s'han de formar en aquest escenari més tecnològic.
Segons el mateix centre, els errors d’identificació —considerats els més greus— han desaparegut. “Des que vàrem iniciar-nos en aquest mètode digital, la taxa d’error humà és gairebé nul·la i això es tradueix en més confiança”, afirma Muñoz. A més de la seguretat, el sistema millora la qualitat de les mostres i permet seguir tot el procés amb una traçabilitat completa, des de l’extracció fins a l’anàlisi.
Aplicar-ho a la resta d'espais hospitalaris
Després d’anys funcionant en laboratoris i atenció primària, el repte ara és escalar el model a tot el centre. El desplegament ja ha començat en hospitals de dia i consultes externes. “Enguany tenim prevista la seva incorporació en tot l’àmbit de l’hospitalització”, apunta Carlos García, responsable de preanalítica, després dels "bons resultats".