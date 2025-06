El Museu d'Història de Sabadell se suma a les Jornades Europees d'Arqueologia

El Museu d'Història de Sabadell ha preparat una programació especial per commemorar les Jornades Europees d’Arqueologia, que se celebraran els pròxims dies 13, 14 i 15 de juny. La iniciativa, impulsada per l’Ajuntament de Sabadell amb el suport de la Generalitat i la Diputació de Barcelona, té com a objectiu apropar el patrimoni arqueològic a la ciutadania mitjançant una gran diversitat d’activitats i propostes dirigides a totes les edats.

Les jornades donaran el tret de sortida amb una conferència, avui 12 de juny a les 18:30 h, en la qual es presentaran un avanç dels resultats de les excavacions que es van fer d’urgència a la zona de l’antic cementiri del Taulí (segle XIX), on es van trobar un conjunt de sepultures antigues. L’estudi antropològic que s’ha dut a terme aportarà informacions rellevants sobre les malalties que patia la població de l’època, abans del 1820, sobre la mortalitat infantil i d’altres dades de caràcter demogràfic i patològic.

D’altra banda, es duran a terme diversos tallers familiars: el primer serà el dissabte 14 de juny, a les 17:30 h, per descobrir com es feien les eines a la prehistòria o com s’encenia el foc fa milions d’anys, i, finalment, a tall de clausura, el pròxim 15 de juny, a les 11:30 h, un darrer acte per aprofundir en la vida dels pagesos i artesans de l’època medieval.

Què són les Jornades Europees d'Arqueologia?

Les Jornades Europees d’Arqueologia van ser creades l’any 2010 pel Ministeri de Cultura del Govern de França i, actualment, ja se celebren a 32 països europeus. A Catalunya, és gestionat per l’Arqueoxarxa, que agrupa els principals museus i jaciments del país, entre els quals es troba el Museu d’Història de Sabadell. L’objectiu és donar a conèixer l’arqueologia com a ciència i professió, valorar el patrimoni arqueològic i fomentar la participació ciutadana en la preservació i difusió d’aquesta professió.