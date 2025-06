526 nous aspirants a ser Policia Municipal: "Estem complint l'objectiu"

El regidor de Seguretat, Adrián Hernández, ho veu com "un vot de confiança al model policial de la ciutat"

25 places per a 526 aspirants. La Policia Municipal de Sabadell ha iniciat el procés de selecció de nous membres del cos de seguretat local de la ciutat. Des del consistori, van fer una crida a les xarxes a principis d'abril d'aquest any en la qual s'anunciava l'intent d'ampliació de gairebé una trentena de places del cos local i aquest dimarts passat, 10 de juny, a la Fira Sabadell, es va dur a terme l'examen per entrar a formar-ne part.

L'increment del nombre d'agents municipals és una voluntat expressada de manera reiterada pel Govern local des que van ser reelegits en el nou mandat i, finalment, han posat a disposició 25 places noves, un primer pas per arribar a les 305 places abans de 2026. Marta Farrés, alcaldessa de Sabadell, va ser molt clara en el llançament de les noves places de fa dos mesos: "Ho vaig dir fa quatre anys i ho torno a dir ara: la seguretat és una aposta política claríssima del nostre govern".

El regidor de Seguretat de l'Ajuntament de Sabadell, Adrián Hernández, ha fet balanç de l'èxit de la convocatòria i ha donat un missatge d'optimisme en termes de seguretat ciutadana: "El fet que tantes persones vulguin formar part del cos de la Policia Municipal de Sabadell demostra que és una policia atractiva, amb capacitat d’atreure talent i vocació de servei. No només hi ha aspirants que volen iniciar la seva carrera policial, sinó també agents d’altres cossos de seguretat que volen incorporar-se a Sabadell". Finalment, com a conclusió general, ha explicat la necessitat d'incorporar aquests nous agents i, en conseqüència, complir l'objectiu marcat d'aquest mandat: "sumar 30 agents més a la plantilla de la Policia Local".