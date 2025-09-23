Els primers llums de Nadal de Sabadell ja estan instal·lats

Tot just iniciada la tardor, Sabadell ja comença a comptar amb un dels principals elements decoratius de l'hivern: els llums de Nadal. Operaris municipals ja han instal·lat els primers llums a arbres de la plaça de Sant Roc i el racó del Campanar, la zona més concorreguda del Nadal sabadellenc per la presència del Llaminer i el seus amics durant el mes de desembre i principi de gener i que cada any congrega milers de persones.\r\n\r\nEn les pròximes setmanes, la instal·lació dels llums continuarà al Passeig i la resta de carrers i avingudes on n'hi ha habitualment. Enguany, l'encesa de llums està prevista pel cap de setmana del 28 i 29 de novembre, pel qual encara queden una mica més de dos mesos.\r\n\r\n \r\n