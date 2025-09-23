ARA A PORTADA

Sabadell

Els primers llums de Nadal de Sabadell ja estan instal·lats

Arbres de la plaça de Sant Roc i el racó del Campanar ja estan adornats

  • Llums de Nadal instal·lats en un arbre del racó del Campanar -
Publicat el 23 de setembre de 2025 a les 12:26
Actualitzat el 23 de setembre de 2025 a les 12:32

Tot just iniciada la tardor, Sabadell ja comença a comptar amb un dels principals elements decoratius de l'hivern: els llums de Nadal. Operaris municipals ja han instal·lat els primers llums a arbres de la plaça de Sant Roc i el racó del Campanar, la zona més concorreguda del Nadal sabadellenc per la presència del Llaminer i el seus amics durant el mes de desembre i principi de gener i que cada any congrega milers de persones.

En les pròximes setmanes, la instal·lació dels llums continuarà al Passeig i la resta de carrers i avingudes on n'hi ha habitualment. Enguany, l'encesa de llums està prevista pel cap de setmana del 28 i 29 de novembre, pel qual encara queden una mica més de dos mesos.

 

Notícies recomenades