Els infants ja no es conformen a reciclar: la lluita contra el canvi climàtica també es cou a les aules

Més de 1.100 alumnes de vuit escoles de Sabadell participen en una iniciativa pionera per abordar l’emergència climàtica des de les aules

“Els arbres netegen l’ambient”, “guardo en una galleda l’aigua freda que surt abans de dutxar-me”, “porto l’esmorzar amb carmanyola i no amb paper de plata”, “abans només es donava importància als descobriments dels homes”, “Sabadell és de les ciutats més contaminades”... Una taula rodona de deu minuts amb una vintena d’infants de l’escola Catalunya ha deixat anar conceptes interessantíssims. Realitats i idees que fa uns mesos potser no coneixien. Han estat treballant aquest curs en el projecte Escoles pel Clima, una iniciativa municipal que convida els centres educatius de la ciutat a abordar la crisi climàtica amb una mirada crítica. Al Catalunya, fins i tot, n’han arribat a fer un telenotícies.

Alumnes del Catalunya, durant el visionat del telenotícies que han creat, enfocat a l`emergència climàtica

David Chao

“El que volíem evitar és que es quedessin amb la resposta fàcil: reciclar”, explica l’ambientòleg Fèlix Marimon, responsable d’executar el projecte als centres educatius. “Reciclar no resol res si no parlem abans de consum, producció i desigualtats amb els infants”, afegeix.

El projecte ha plantejat quatre itineraris per a quatre cursos diferents: dones pel clima, alimentació sostenible, notícies del 2040 i consum responsable. “L’alumnat ha fet recerca sobre dones del seu entorn implicades en la lluita climàtica i n’ha redactat biografies; en el cas de consum, alguns grups han reformat actes escolars com les graduacions per fer-les més sostenibles o, en alimentació, l’alumnat ha analitzat l’impacte ambiental del menú escolar en termes de diòxid de carboni”, detalla Marimon, sobre algunes de les aplicacions finals del projecte.

Taula rodona amb els infants per abordar l`emergència climàtica

David Chao

Aquest curs, més de 1.100 alumnes de vuit centres educatius de Sabadell —sis escoles de primària (Catalunya, Escolàpies, La Trama, Nostra Llar, Roureda i Teresa Claramunt) i dos instituts (Narcisa Freixas i Vallès)— han participat en la primera edició del programa, que està previst que s’estengui a 38 escoles en quatre anys.

El moment de posar-ho en comú

La setmana passada, tots els centres participants es van trobar en una jornada conjunta al Centre Cívic de la Creu Alta. Allà, van compartir projectes i van fer dinàmiques de carrer . Igualment, la jornada va comptar amb la intervenció de Mar Calvet, experta en agroecologia, que va alertar sobre els impactes amagats del sistema alimentari industrialitzat i va defensar el consum de temporada i de proximitat com a eina de transformació.