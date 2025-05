Sol i Padrís se'n va de festa major: consulta el programa d'activitats

El barri de Sant Oleguer – Sol i Padrís de Sabadell celebra del 30 de maig a l’1 de juny una Festa Major plena d’activitats per a tots els públics, amb una combinació encertada de tradició, innovació i consciència social. Organitzada per l’Associació de Veïns i altres entitats del barri, la festa d’enguany ha apostat per noves propostes que han despertat gran expectació entre els veïns.

Segons ha explicat Isabel Gallardo, una de les organitzadores, les novetats d'enguany són el Pole Dance, la cursa nocturna que organitza la UES. "La cursa s’anomena Akelarre. El seu objectiu és reivindicar la seguretat de la dona en l’entorn del riu Ripoll", expressa. Aquest esperit reivindicatiu conviu amb la recuperació d’actes estimats, com la participació de la Protectora d’Animals de Sabadell, que torna amb el seu estand i una desfilada de gossos després de diversos anys d’absència. A més, s’incorporen activitats noves com els jocs de rol de taula, la ludoteca infantil, i un taller de salsa, bachata i social dance que promet atraure els amants del ball.

Els més joves tindran també el seu espai protagonista: “Per la nit de dissabte els més joves tindran la nit jove amb els DJ’s Ruiz Dani en el passeig Dom Bosco en paral·lel a la nostra orquestra que es farà al carrer Sol i Padrís”, afegeix Gallardo. Un altre moment destacat serà la recuperació de la festa de l’escuma, que no es feia per motius de sequera els últims anys, i que enguany es podrà celebrar després de la Festa Holi del diumenge al migdia. El programa es tanca amb un clàssic: les Havaneres, que tornen com una de les activitats que es fan en anys alterns per motius pressupostaris.

La festa també inclourà la tradicional botifarrada, exhibicions de ball, la Ballada de Sardanes, màgia, teatre infantil, i el Fira Multisectorial, present durant tot el cap de setmana.

DIVENDRES, 30 DE MAIG – TARDA

18:00 h – Exhibició de Pole Dance a càrrec de PoleDance Sport (novetat).

19:00 h – Trobada en record de Ramon Fernández.

19:30 h – Repic de campanes a l’Església de Sant Oleguer.

19:30 h – Batucada d’inici de festa amb les Bruixes del Nord.

20:00 h – Pregó de Festa Major a càrrec de Sara Martínez.

20:15 h – SolliTraca amb les Bruixes del Nord.

20:30 h – Sessió de Zumba per a totes les edats.

21:00 h – Cursa Nocturna Akelarre Trail (novetat), organitzada amb UES i Piscines Joan Serra. Reivindicació de la seguretat de la dona a l'entorn del riu Ripoll.

21:30 h – Gran Botifarrada amb pa amb tomàquet (tiquet 5 €).

22:30 h – Ball amb el grup musical PLATINUM.

DISSABTE, 31 DE MAIG – MATÍ

10:00–13:00 h – Jocs de Rol de taula i Ludoteca (novetat).

10:00–13:00 h – Estand de la Protectora de Sabadell.

10:30 h – Xocolatada popular amb melindros (gentilesa de Condis Calders i Bon Preu – Esdat).

11:00 h – Exhibició de balls a càrrec d’Innedfit Dance Complex.

11:00 h – Activitats infantils Eco-Juga – Concurs infantil i pintacares.

12:00 h – Animació infantil amb personatges Disney i globoflèxia.

12:00 h – Taller de balls: salsa, bachata i social (novetat).

13:00 h – Desfilada de gossos (recuperada després de diversos anys).

16:00–20:00 h – Jocs de Rol de taula i Ludoteca.

17:00 h – Gegants de Gràcia.

18:00 h – Barbacoa motera en homenatge a Enric Otero (dav. del CAP).

18:00 h – Sevillanes “La Rosa Blanca”, amb la col·laboració de l’AAVV.

19:00 h – Ball en línia amb col·laboració de l’AAVV Sant Oleguer – Sol i Padrís.

20:15 h – Exhibició de ball “Bollywood” amb Centre Asana.

22:15 h – Correfoc amb les Bruixes del Nord.

23:00 h – Nit Jove amb DJ Ruiz Dani, al passeig Don Bosco (novetat).

23:30 h – Ball amb el grup Remember, Music Show + DJ al carrer Sol i Padrís.

DIUMENGE, 1 DE JUNY – MATÍ

10:30 h – Ballada de Sardanes amb la Colla Sardanista.

11:00 h – Taller de màgia amb Dami Delusion.

12:00 h – Missa per difunts a l’Església de Sant Oleguer.

12:00 h – Teatre infantil amb Blume Atre.

13:00 h – Festa Holi + Festa de l’escuma amb DJ Ruiz Dani (recuperada després d’edicions sense per la sequera).

17:00 h – Concert de la Banda Municipal de Música de Sabadell.

18:00 h – Ball en línia amb Fundació Petit Món.

19:00 h – Ball Country amb Collabora Steps to Country i Silvia Calsina.

20:00 h – Concert d’Havaneres amb el grup Faroners de Calella (edició biennal per motius de pressupost).

20:30 h – Degustació de Rom Cremat (preu: 1,5 €).

22:00 h – SolliCastell de focs, des del passeig Joan Serra, a càrrec de la Pirotècnia Garcia.

DURANT TOTS ELS DIES

Fira Multisectorial: Divendres, dissabte i diumenge.

Servei de begudes al bar de l’AAVV durant tota la Festa Major.