Junts reivindica el paper actiu de la gent gran en un acte a Sabadell

El Casal Pere Quart va acollir aquest dimecres l’acte “El país que volem les persones grans”, organitzat per Junts per Sabadell i la Sectorial de la Gent Gran de Junts per Catalunya. L’acte va comptar amb la participació de Noemí Nieto, diputada al Parlament; Joan Puigdollers, president de la Sectorial de la Gent Gran de JxCat; Dolors Borau, membre d’aquesta sectorial; i M. Teresa Borau, responsable del Grup de Gent Gran de Junts per Sabadell.

Durant l’acte, els ponents van reivindicar la necessitat que la gent gran sigui "visible i activa" dins la societat. Segons els organitzadors, les persones majors de 65 anys representen el 25% de la població del país i, tot i estar jubilades laboralment, encara tenen molt a aportar: “Tenim un bagatge d’experiència i de vida que costa molt d’adquirir i el volem aportar a la societat, però no el podem retornar si no se’ns tracta com a adults i se’ns té reclosos a casa”, van manifestar.

Junts per Catalunya va exposar les línies de treball que impulsa per a la gent gran, com ara polítiques d’envelliment actiu i participatiu, la lluita contra la solitud no volguda, la potenciació dels hospitals comarcals, i la promoció de l’activitat física i l’atenció en català en l’àmbit sanitari i residencial. També es va destacar la importància de reformular el sistema de pensions i d’ajudes a la llar i a les residències, i facilitar la continuïtat laboral per a qui ho desitgi.



Cedida

Pel que fa a l’àmbit legislatiu, es va recordar que el Parlament està treballant en l’elaboració de la futura Llei de les Persones Grans, que podria aprovar-se en un termini d’un o dos anys, si tot va bé. En aquest procés, Junts hi participa activament amb propostes de millora del text i amb la voluntat d’incidir també en els debats internacionals sobre els drets de la gent gran que es duen a terme en l’àmbit de les Nacions Unides.

Els representants del partit van subratllar la necessitat de fomentar la col·laboració intergeneracional i superar l’individualisme: “Ens hem de reinventar com a societat i aprendre de les experiències d’altres països per no abandonar la gent gran i poder envellir i ser cuidats a casa”, van expressar.