Llum verda a iniciar la transformació de Germans Camps

La Junta de Govern Local ha aprovat definitivament aquesta setmana el projecte d’urbanització de la reconversió de l’antiga fàbrica Germans Camps en un bloc de pisos que conservarà la façana principal de l’immoble, que està protegida. Es tracta d’una gran operació urbanística a la cantonada de la carretera de Terrassa amb la carretera de Molins de Rei i el carrer de Sant Jordi que fa diversos anys s’està gestant. Els tràmits administratius sobre la configuració que tindrà aquest espai, de més de 6.000 metres quadrats, ja arriben al final, però ara comença una nova etapa: la de redactar el projecte del que s’hi construirà. Entre els tràmits burocràtics, obtenció de llicència i construcció, no es preveu que els nous pisos de la Germans Camps s’entreguin abans de 2029 segons la previsió actual.

Serà una promoció privada aproximadament d’un centenar d’habitatges segons les primeres estimacions, xifra que es concretarà en el projecte que està previst tenir enllestit d’aquí a un any i mig. Un cop aprovat, la promotora tindrà tres anys per construir-los. A canvi de dur a terme aquesta transformació, propietat i Ajuntament de Sabadell han acordat que la cessió del 10% d’aprofitament urbanístic prevista per llei en casos com aquest es tradueixi en què la ciutat obtindrà de franc quatre habitatges i quatre places d’aparcament que es destinaran al lloguer social. A banda, la promoció privada reservarà un 30% de pisos al mercat protegit.

El projecte, promogut per Germans Camps S.L., comportarà l’enderroc d’una quinzena de cases, que són totes les angleses de la carretera de Terrassa, 11, fins al 37 –només les dels números imparells seguint la mateixa façana–, i les cases i indústries del carrer de Sant Jordi, 6, al 18-20. Són cases construïdes entre 1920 i 1950. Tal com recull el document del Projecte de Reparcel·lació, a gener de 2025 hi havia sis habitatges que tenien veïns i la resta estan buits. Aquests veïns i alhora propietaris de les cases tenen diversos drets, per la qual cosa rebran una indemnització pel domicili del qual se’ls fa marxar, però també una quantitat per a fer una mudança quan hagin de marxar i una altra per pagar un lloguer mentre hagin de viure fora, entre altres especificitats que queden recollides en el document aprovat definitivament un cop superat el període d’al·legacions.

L’enderroc de les cases permetrà eixamplar la vorera d’aquest tram inicial de la carretera de Terrassa, que guanyarà 566 metres quadrats de superfície per als vianants. I també se’n guanyarà a la banda del carrer de Sant Jordi. En els dos casos s’hi plantarà arbrat, plantes arbustives i hi haurà mobiliari urbà.