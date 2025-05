Sabadell accelera les matriculacions: un 16,7% més

La venda de turismes a Sabadell s’ha accelerat en aquest primer quadrimestre del 2025, registrant el millor període dels darrers quatre anys.

De gener a abril, a la ciutat, s’han matriculat 1.467 vehicles, xifra que representa un 16,7% més que en el mateix període de l’any anterior.

L’any 2022, quan el sector local —a Sabadell, les empreses dedicades a la venda i reparació de vehicles de motor generen 819,3 milions d’euros de volum de negoci, el 18,4% del total, segons dades de l’informe sobre l’Estructura Empresarial de Sabadell— es recuperava d’una crisi de demanda —pandèmia— i s’endinsava en una crisi d’oferta —microxips—, a la ciutat se’n van matricular (818).

L’arrencada d’any a la ciutat pel que fa a matriculacions és la millor del Vallès Occidental, segons dades de la patronal catalana de la Distribució d’Automoció, Fecavem, respecte a la cocapital de la comarca, Terrassa, i de Sant Cugat del Vallès. I no només en xifres, sinó també en creixement percentual respecte al mateix període del 2024.

Mentre a Sant Cugat s’han matriculat 690 turismes, experimentant un creixement de l’11%, el ritme ha estat molt diferent a Terrassa, on tot i superar el miler d’unitats matriculades, el creixement respecte al gener-abril del 2024 s’ha situat al 0,57%. “La tendència de creixement en turismes es manté, per vuitè mes consecutiu. La previsió per al 2025 és una pujada del 2%, amb un total de 124.000 unitats a Catalunya, i s’ha concretat amb una pujada del 9,5% anual, superant la nostra previsió inicial. Malgrat tot, continuem subratllant el problema que suposa la tendència d’envelliment de la mitja del parc —mòbil— situada en 14,2 anys”, recorda el portaveu de Fecavem, Joan Blancafort.

L’elèctric guanya quota

Durant aquests quatre mesos, entre els models més sol·licitats pels sabadellencs hi ha hagut el Hyundai Kona (60), el Dacia Sandero (46) i l’MG ZS (44), tots ells en una forquilla d’entre 15.000 i els 30.000 euros, i els dos darrers entre els cotxes més venuts l’any 2024 a Espanya.

A Terrassa, per exemple, dues de les tres opcions més sol·licitades són de la marca Dacia —Sandero i Duster—. A Sant Cugat, més d’una vuitantena de les matriculacions entre gener i abril són Audi —A3 i la seva versió Sportback—.

Però més enllà de les preferències entre els conductors sabadellencs, destaca el creixement de les matriculacions dels vehicles electrificats. Una tendència que anirà a l’alça, un cop el Govern de l’Estat va decidir ampliar, amb efecte retroactiu, el Pla Moves III fins al 31 de desembre del 2025, amb subvencions de fins a 7.000 euros als qui adquireixin vehicles de zero emissions.

Dels 1.467 turismes, el 30 d’abril passat, els elèctrics ja van representar un 12% sobre el total, amb 179 unitats matriculades.

Fa dos anys, no van arribar ni al mig centenar d’unitats, de gener a l’abril. El gruix principal, però, el continua liderant l’opció de gasolina, amb prop de 400 unitats. El segueixen de prop les diverses opcions amb motors híbrids, amb més de 600 unitats.