FOTOS | Desenes de persones s'acomiaden del restaurant Al tanto que va de canto

Desenes de persones han assistit aquest dimecres al vespre a la festa de comiat del restaurant Al tanto que va de canto, que ja ha abaixat la persiana, al carrer de Sant Pau, 37 (Centre). La festa ha comptat amb l’actuació musical del grup The Late Bloomers i clients que s’acomiadaven del ‘Tato’ a contracor.

El restaurant va tancar el passat dissabte, 24 de maig, i fins a final de mes s'acabarà de buidar. En conèixer-se la notícia del tancament, tant al carrer com a les xarxes socials els impulsors del projecte (Carles Ruiz (Tato), Anna Ruiz, Laura Guerrero i Marisa Mateos) han rebut moltes mostres de suport, com es pot veure, per exemple, entre els més de 200 comentaris que hi ha en el vídeo d'Instagram del Diari. "Una gran pena. Ha estat un lloc molt especial on hem celebrat moments molt importants de la nostra vida. Gràcies al Tato i a tot l’equip que sempre ens han fet sentir com a casa. Allà on aneu us seguirem", comenta una usuària. Una altra, Gemma, els dona les gràcies per "haver creat aqust espai tan únic a Sabadell,el trobarem a faltar".

Fotos: Juanma Peláez

