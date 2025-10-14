Veïns del Centre es queixen de l'incivisme d'una empresa constructora: "Són quarts de set del matí!"

"Són quarts de set del matí i hi ha camions descarregant, fent soroll i ocupant la vorera de davant de casa nostra", explica l'Esther Almolda, veïna del carrer de Sant Pau, que parla com a representant de la comunitat. Fa temps que els veïns que viuen als pisos que uneixen el carrer de Cervantes amb el carrer de Sant Pau es queixen periòdicament per una "mala praxi" d'una empresa constructora que "no respecta els horaris", "incompleix la normativa" i els impedeix dormir, segons afirma la veïna. El principal problema és el soroll i l'ús que fan dels camions, que "no és l'adequat": "Ocupen la vorera de davant de casa nostra i, fins i tot, tapen la sortida. Hi ha una veïna a la comunitat que va amb cadira de rodes i, en cas de coincidir, no podria sortir de l'edifici", apunta l'Esther, cansada de trobar-se amb aquesta situació.
A part del soroll i de l'"ús inadequat dels camions", assegura que arran dels vehicles que ocupen la vorera s'han trencat les rajoles de davant de casa seva "pel pes dels camions" i que no ha estat un fet puntual. "Portem bastants mesos amb aquest inconvenient i, encara que no sigui cada dia, ens trobem constantment amb molèsties d'aquesta mena", comenta la veïna. Davant del cansament de trobar-se periòdicament amb aquesta situació, va publicar un fil a la xarxa X en el qual exposa la seva queixa sencera en relació amb el comportament d'aquesta empresa constructora que "no respecta el descans dels veïns" i poder rebre una resposta per canviar la dinàmica de les obres de davant de casa seva.
L'Ajuntament ha obert un procediment per inspeccionar les obres
Arran de la problemàtica que es troben periòdicament els veïns dels carrers afectats, la 3a Tinenta d'Alcaldessa de l'Àrea d'Espai Urbà del Govern, Mar Molina, es va posar en contacte amb Esther Almolda per exposar de quina manera procedirien amb l'empresa constructora i va assegurar que "hi posaran solució". Segons informen fonts municipals, "l'obra disposa d'un permís d'ocupació de via pública al carrer de Cervantes per descarregar materials, però únicament a partir de les 8 h". Així, com es pot veure a la publicació de la veïna, els obrers es van saltar les normes i van iniciar l'activitat abans de les 7 h, és a dir, més d'una hora abans del permès. "Hem detectat activitat fora d'aquest horari i, per això, hem iniciat un procediment d'inspecció per tal de prohibir que treballin abans de l'hora establerta", afegeixen des de l'Ajuntament de Sabadell.
A part, respecte a la utilització de la vorera, també s'ha obert un expedient per actuar en contra de la promotora per ocupar indegudament i ocasionar danys a l'espai públic. Fonts del consistori, a més, assenyalen que, a part de les conseqüències implícites en els mateixos expedients oberts, "la Policia Municipal actuarà per sancionar si es detecten noves infraccions".