FOTOS | El Mescla't mostra la diversitat d'entitats de Sabadell

Més d'una trentena d'entitats de la ciutat han participat en el Mescla't d'enguany, que el passat dissabte dia 11 va sortir al carrer, a la plaça del Doctor Robert i la Rambla, per donar-se a conèixer. 

A la zona, durant el dia, s'hi van dur a terme activitats especialment adreçades als infants. Aquesta 11a edició de la mostra té com lema "Sabadell, compromesa amb el món", per donar rellevància a la diversitat i la convivència. El gruix d'activitats es van dur a terme el passat dissabte, però durant aquest octubre, hi hauran més propostes i exposicions.

Mescla't
Victor Castillo