La gent gran, les víctimes més freqüents dels atropellaments a Sabadell

Els atropellaments a Sabadell cauen un 30% en cinc anys, malgrat que se’n continua registrant una topada cada tres dies a la ciutat. Durant el 2024, la ciutat va registrar 111 casos –117 víctimes– una xifra gairebé idèntica a la de l’any anterior (113) però per sota dels registres del 2019 (145), segons es desprèn del darrer informe de la Policia Municipal. El 9% del total d’accidents que han tingut lloc als nostres carrers han estat atropellaments a vianants, la gran majoria d’ells, lleus.
Tot i que les dades dels darrers anys apunten a una estabilització dels casos, veïns d’algunes zones de la ciutat continuen reclamant mesures per a mitigar el risc d’atropellaments i millorar la seguretat viària, especialment entre la gent gran, el col·lectiu més vulnerable davant d’aquesta mena d’accidents. Les dades mostren que les persones grans són les víctimes més freqüents. El grup d’edat de més de 61 anys concentra 46 dels atropellaments, el 41,4% dels casos, seguit dels adults d’entre 31 i 59 anys (28%) i dels joves de 18 a 30 anys (18,9%). Els infants i joves menors de 18 anys, en canvi, representen una part molt menor del total (14%).
Segons les mateixes dades municipals del 2024, els carrers de Sabadell són més perillosos per als vianants durant les hores centrals del dia. El migdia concentra la major part dels atropellaments, amb un pic entre les 12 h i les 14 h, franja en què es van registrar 14 casos, un dels quals va ser greu. Les primeres hores del matí (de 6 h a 10 h) i el vespre (de 22 h a 00 h) també acumulen incidents, tot i que amb una incidència menor.
Pel que fa al conjunt de la sinistralitat viària, el 2024 va ser un any amb fluctuacions marcades. Sabadell va tancar el 2024 amb un total de 1.248 accidents de trànsit, una reducció del 4,15% respecte a l’any anterior. Els mesos de gener (121), maig (120 accidents) i octubre (124) van concentrar els pics més alts, mentre que març (84), abril (89) i especialment agost (79) van registrar els valors més baixos, coincidint part dels casos amb períodes de vacances i menor mobilitat.
“Si reduïm el volum de cotxes als nuclis urbans, menys risc de sinistralitat”, exposa Marc Deu, arquitecte urbanista, que proposa promocionar el transport públic i repensar l’urbanisme de les ciutats per a prioritzar el vianant. L’arquitecte urbanista Pere Vidal considera que es poden aplacar part dels incidents amb major visibilitat a les cantonades, crear illes escolars pacificades i impedir que els cotxes trepitgin les voreres a les cantonades per girar, entre d’altres.
Una demanda que comparteixen des de diverses associacions de veïns, especialment al Centre, on la configuració dels carrers és més estreta i s’ha posat el focus en la necessitat de millorar la seguretat dels vianants. Reclamen més mesures per reduir la velocitat i, alhora, més consciència i atenció al volant.