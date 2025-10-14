L'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, ha reclamat des de Brussel·les aquest dimarts a les institucions europees més finançament i canvis legislatius per fer front a la crisi de l'habitatge que viu la ciutat igual que la resta del país. “Davant la situació d’emergència que estem vivint en habitatge, els municipis no podem restar sols”, ha afirmat l'alcaldessa en una sessió celebrada en la Setmana Europea de les Regions i les Ciutats on la cap del Govern ha assistit convidada conjuntament amb representants de Barcelona, Roma i Zagreb.
Farrés ha demanat suport per poder construir 425 pisos de lloguer protegit a la ciutat entre aquest any i 2027, que permetrien incrementar el parc municipal d'habitatge en un 25% l'oferta actual, i en un 37% si es compara amb el 2019. Els projectes previstos suposarien una inversió d'uns 100 milions d'euros que el Govern confia a poder abordar amb recursos propis, crèdit de l'empresa local d'habitatge, Vimusa, i fons d'altres institucions com les europees.
Els projectes als quals fa referència l'alcaldessa de Sabadell són tres a Can Gambús i el complex de gent gran de la Roureda. L'inici de les obres de Can Gambús serà "en les properes setmanes", segons fonts municipals.
Canvis fiscals i normatius
L'alcaldessa també ha demanat polítiques coordinades a nivell català, estatal i europeu que facilitin a les ciutats un major accés i més directe a fons europeus per construir i rehabilitar més habitatge públic assequible, seguint la línia dels Fons Next Generation que, a Sabadell, han destinat més de 18 milions d'euros per subvencionar la rehabilitació de més de 2.500 habitatges. També la flexibilització de les normes fiscals i de despesa, deixant l’habitatge fora dels límits d’endeutament establerts pel Pacte d’Estabilitat i Creixement.
Tanmateix, Farrés planteja que s'incrementin els mecanismes de control de preus i la regulació dels usos no residencials com els pisos turístics. I finalment l’activació de mecanismes de finançament com el Banc Europeu d’Inversions (BEI) perquè proporcioni de manera àgil i assequible recursos per construir habitatge públic a les ciutats mitjanes com Sabadell.