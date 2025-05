Ajuntament i Vimusa segellen un nou pas endavant en la construcció de 108 habitatges a Can Gambús

L'empresa pública ha comprat el terreny on els construirà per dos milions d'euros al consistori

L'Ajuntament de Sabadell i l'empresa municipal d'habitatge, Vimusa, han completat aquesta setmana un pas administratiu indispensable per a la construcció de 108 habitatges a Can Gambús: la compra del solar corresponent, per uns dos milions d'euros (més IVA) segons fonts municipals.

La previsió és que aquest any ja puguin començar les obres de la promoció corresponent, Can Gambús 2, a la qual se sumarà la de Can Gambús 3.2 més endavant, amb 48 domicilis més. Totes dues, entre els carrers de Malta i del Kurdistan.

Es tracta de promocions planificades fa més d'una dècada, però que mai s'havien arribat a tirar endavant. Les mateixes fonts detallen que, aleshores, es va signar el conveni que preveia la compravenda entre les dues parts i, afegeixen, a l'hora de calcular el preu a Vimusa, se li ha descomptat el valor de la urbanització que ja va fer l'empresa municipal d'aquells solars.

La promoció de Can Gambús 2, tindrà dos edificis: un de 60 habitatges a la banda del carrer de Malta, cantonada Eivissa i, l'altre, de 48 domicilis, situat en paral·lel al cantó del carrer del Kurdistan. Entremig hi haurà una zona verda de 2.500 metres quadrats. El lloguer d'aquests habitatges tindrà un cost d'entre 400 i 650 euros al mes, i s'adjudicaran segons sorteig entre les persones inscrites al registre de sol·licitants. Els blocs tindran cinc i quatre plantes d'alçada respectivament. Els habitatges tindran una superfície de 55 a 75 metres quadrats i dues o tres habitacions. Quatre immobles estaran adaptats per a persones amb mobilitat reduïda. En total, hi haurà quatre locals comercials i un comunitari. Els edificis tindran aparcament, amb 123 places per a cotxes i 26 per a motos, a més de 93 trasters.