L’Ajuntament de Sabadell pretén construir 351 pisos socials a través del pla d’habitatge de la Generalitat amb horitzó 2030. El consistori presentarà sis terrenys on projecta nous habitatges a la primera convocatòria de reserva pública de solars per incrementar l’oferta d’habitatge protegit, que està prevista per a l’estiu.

Els habitatges es projecten arreu de la ciutat, amb Can Gambús com a gran zona de desenvolupament urbanístic. L’Ajuntament vol fer dues promocions públiques més, amb 173 habitatges, amb el suport de la Generalitat al carrer de Malta. Aquests s’afegiran als dos blocs que construirà Vimusa amb el suport dels fons Next Generation de la Unió Europea.

Ja al nord, el Complex de la Gent Gran de la Roureda també aspirarà a rebre finançament de la Generalitat. El consistori intentarà que el Govern català sufragui part dels 100 habitatges previstos al carrer de Costabona per a persones d’edat avançada.

En el número 33 del mateix carrer, ha tret un concurs perquè un promotor desenvolupi trenta pisos més que també volen incorporar a la reserva pública de solars. Aquest bloc sí que tindrà un 25% reservat per a gent jove amb dificultats per accedir a un habitatge.

Recreació de com serà el complex de la gent gran de la Roureda

Cedida

Amb la mateixa fórmula, s’incorporen dos solars que l’Ajuntament ha aconseguit a partir de la construcció de promocions privades. Una anirà al costat del Parc Tèxtil, a Covadonga, i l’altre és un edifici previst al carrer de Tetuan, 147, a l’extrem de Gràcia. Ambdós edificis sumaran 48 pisos de protecció oficial.

“En els darrers anys, els ajuntaments ens hem sentit molt sols perquè no hi havia prou ajuts de la Generalitat. Hem hagut d’endarrerir molts projectes que tenim enllestits i ara sembla que, per fi, podrem tirar endavant”, afirma el primer tinent d’alcaldessa i regidor d’Habitatge, Eloi Cortés.

L’Ajuntament ha adaptat la seva planificació d’habitatge als nous criteris de la Generalitat per accedir als ajuts. A partir d’ara, es prioritzarà la maduresa dels projectes —és a dir, que ja estiguin en marxa o preparats per començar-se a construir— per sobre de la seva mida. L’objectiu és agilitzar la construcció de pisos i donar suport als projectes que es puguin executar de pressa. “Això no va de qui presenta més solars, sinó de quins es poden tirar endavant al curt termini”, defensa Cortés.

El pla dels 50.000 habitatges fins al 2030 presentat pel president, Salvador Illa, encara té moltes incògnites pel que fa als terminis, l’execució i el finançament reals. Què sabem fins ara? Que el Govern català preveu una inversió directa de 1.100 milions d’euros a l’any fins al 2030 i que facilitarà l’accés a crèdits a través de l’Institut Català de Finances, subvencionarà els tipus d’interès i pagarà la diferència entre el topall d’HPO i el preu de mercat perquè les promocions siguin viables.

Futur: potencial per a 1.700 pisos

A banda dels projectes immediats, l’Ajuntament està a punt de culminar el Pla Local d’Habitatge 2025-2030, que incorporarà promocions de nova creació, molt menys madures i que en cap cas poden aspirar a rebre fons de la Generalitat en aquesta convocatòria.

El consistori creu que hi ha potencial per a construir, com a mínim, 1.734 habitatges socials més a Sabadell. La meitat (1.084) se situarien en el sector pendent de desenvolupar a Cifuentes, on avui hi ha les hortes il·legals.

Entrada d'un dels horts il·legals de Cifuentes

Víctor Castillo

També hi figuren 120 pisos previstos a Can Llong, en tres edificis a la ronda d’Europa i els carrers de Berlín i Copenhaguen, i uns altres dos blocs de 50 i 20 habitatges als Merinals i a la Serra d’en Camaró, respectivament.

A Torre-romeu i al Poblenou, projecten uns altres 440 pisos, però la meitat estan pendents d’un pla de desenvolupament urbanístic, com a Cifuentes. I tornant a la Roureda, també hi ha diverses parcel·les reservades per a la fase 2 del Complex de Gent Gran, amb una capacitat estimada de 170 habitatges socials protegits més. Cortés creu que el pla s’ha fet “amb llums llargs” tenint en compte la necessitat d’habitatge i els canvis urbanístics dels pròxims anys.

Els preus del lloguer, com mai

Un pis de 80 metres quadrats costa 952 euros al mes a Sabadell, segons les últimes dades del portal Idealista. Entre abril de 2024 i de 2025, els preus han crescut un 5,3%. Si ho comparem amb el mateix mes de 2019, l’increment acumulat és del 35,2%. El màxim es va marcar el febrer passat, quan el preu del metre quadrat va sobrepassar els 12 euros.