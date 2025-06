Sabadell En Comú Podem urgeix a reprendre el diàleg per desbloquejar el futur de la Caserna de la Guàrdia Civil

La formació d’esquerres reclama que no es facin retrets polítics i demana una negociació amb el Ministeri de l’Interior per garantir les consultes externes del Taulí

El Tribunal Suprem ha confirmat que l'Ajuntament de Sabadell no pot prendre possessió unilateral de l’antiga caserna de la Guàrdia Civil. La sentència desestima el recurs presentat pel consistori i dona la raó a l’Estat, complicant així el projecte per instal·lar les consultes externes del Parc Taulí en aquest espai. Davant aquesta situació, Sabadell En Comú Podem ha fet una crida al govern municipal perquè enceti una negociació política amb el Ministeri de l’Interior que permeti desencallar el projecte.

La coalició d’esquerres considera que l’anterior govern quadripartit va actuar “de forma adequada” per defensar els interessos de la ciutat, malgrat la negativa del Ministeri a retornar la titularitat de la caserna. També apunten que l’acord signat en el seu dia pel govern Bustos va ser “negatiu” per a la ciutat, ja que ha suposat, segons afirmen, "un maldecap durant anys" i ha hipotecat aquests terrenys.

Sabadell En Comú Podem lamenta que el llarg procés judicial (que ha durat vuit anys) hagi fet perdre “oportunitats com a ciutat”. Els Comuns apel·len a la responsabilitat de tots els grups municipals i, sobretot, del govern municipal, per tal "de no utilitzar políticament aquest tema i iniciar una etapa de retrets entre unes formacions i altres".

La formació insta a les parts implicades a treballar en conjunt, l'Ajuntament ha d'arribar a un acord amb el Ministeri de l'Interior "per buscar una solució jurídicament viable que permeti fer avançar les inversions per instal·lar les consultes externes del Taulí a la Caserna de la Guàrdia Civil". A més, es posen a disposició del consistori per ajudar des de les institucions on tenen representació.