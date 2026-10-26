ARA A PORTADA

De Buenos Aires a Osaka en unes passes... i a Sabadell

Saps on és...

El pas de vianants de Nostra Llar que converteix un passeig quotidià en una travessa de punta a punta del món

  • Frontera entre el carrer de Buenos Aires i el d'Osaka -
Publicat el 26 d’octubre de 2026 a les 13:53

Us imagineu recórrer més de 18.000 quilòmetres, creuar de punta a punta l'Oceà Pacífic i canviar de continent en menys del que triga a canviar un semàfor? A Sabadell no cal agafar cap avió ni fer cap escala interminable per aconseguir-ho: n'hi ha prou amb travessar el carrer. El barri de Nostra Llar, on els carrers reben noms de ciutats industrials i tèxtils, ens regala un d'aquells detalls tant peculiars com divertits que sovint passen desapercebuts en el dia a dia dels veïns: el carrer de Buenos Aires i el carrer d'Osaka es troben i estan connectats directament per les franges blanques d'un simple pas de vianants.

Segurament, cap dels urbanistes que va dissenyar el nomenclàtor del barri va pensar en aquest "portal interdimensional" quan es van batejar els carrers. Tanmateix, aquesta coincidència converteix una cruïlla quotidiana de la ciutat en una autèntica curiositat cartogràfica: l'únic racó del món on es pot anar de Sud-amèrica a l'Extrem Orient sense pagar cap bitllet d'avió i a ritme de passeig. Una curiositat urbana que demostra que, a Sabadell, travessar la frontera entre dos continents està a l'abast de qualsevol persona que surti a passejar.

 

  • Carrer de Buenos Aires

 

 

  • Carrer d`Osaka

 

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