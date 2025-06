La Taula Sabadellenca per la Llengua reuneix entitats i veus diverses per defensar l’ús del català

Els Jardinets de l'Espai Cultura han estat seu d'un nou acte organitzat per la Taula Sabadellenca per la Llengua durant el matí d'aquest dissabte 14 de juny, amb l'objectiu de promoure i defensar l'ús del català en tots els àmbits de la societat. Han participat diverses entitats i ponents durant la jornada.

Entre les entitats participants hi havia Mantinc el Català, Nosaltres Sols, Salut pel Català, Tallers per la Llengua i la Xarxa de Famílies pel Català (XAFA). També s’han ofert xerrades d’Enric Larreula, Gerard Furest i Jordi Martí, i actuacions musicals a càrrec de Carles Argelaguet i BruceCat, que ha versionat cançons de Bruce Springsteen en català.

Oleguer Ortiz, del col·lectiu Mantinc el Català, ha explicat el seu repte: “Mantenir el català quan et parlen en castellà. Hem fet un repte de mantenir el català durant 21 dies. Nou objectiu: estendre-ho a l’escola primària”. El col·lectiu ha creat l’aplicació Repte Mantic per fomentar aquest hàbit de manera quotidiana.

Toni Malet, de Salut pel Català, ha denunciat: “Hi ha un retrocés del català en la sanitat i el volem revertir”. Per part de la Xarxa de Famílies pel Català, María Arquer ha destacat: “Tenim un grup local a Sabadell. Volem que joves i nens s’hi apuntin perquè puguin fer vida en català”.

Carles Palau, de Tallers per la Llengua, ha remarcat: “Hi ha poques coses que puguin augmentar el nombre de catalanoparlants. Una és mantenir-se en català en totes les situacions possibles, perquè transforma la percepció social de la llengua. Aquest no és un objectiu ni fàcil ni ideològic”.

També hi ha intervingut Paula Falcón, de Nosaltres Sols: “Nosaltres reivindiquem l’ús del català i poder fer vida en català, però també que aquesta sigui una vida digna”.

La historiadora de l’art Anna Fernández ha compartit el seu testimoni com a catalanoparlant que va venir de Castella: “Vaig venir des de la meseta castellana. I a Catalunya vaig descobrir que la llengua és l’ànima del país. No és tan difícil aprendre el català quan arribes. M’escandalitza aquella gent que diu que ho és. I agraeixo també que no es canviï la llengua quan parles amb algú a causa de l’accent”.

L’acte ha finalitzat amb la lectura del manifest de la Taula Sabadellenca, que alerta: “Existeix ara mateix una necessitat imperiosa de fer un pas endavant en l’ús del català en tots els àmbits. La llengua serveix per comunicar-nos, però sobretot ens dona la identitat catalana i la cohesió social". Destaquen també: "Hem de reaccionar des de les institucions públiques i també ens hem d’implicar cadascun de nosaltres. I això comença en fer servir el català en tots els espais i àmbits, mantenir-ho independentment de l’aspecte i origen de l’interlocutor. Hem de convidar tothom a la societat catalana a través de la llengua. Tenim tots el poder de donar la força que es mereix al català”.

FOTOS DE VICTOR CASTILLO: