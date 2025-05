"Soc un conillet d'Índies, però estic viva i puc cuidar els meus nets"

Quan a la Josepa Escayola, veïna de Barberà del Vallès de 66 anys, li van diagnosticar un càncer de pulmó amb metàstasi, el setembre de 2022, la notícia li va sonar com una condemna. "Quan et diuen que tens un càncer d'aquests penses que és igual a la mort", explica, amb serenitat. Després d’un primer tractament amb pastilles, el tumor va començar a créixer i els metges li van proposar participar en un assaig clínic experimental per provar un fàrmac en fase d'investigació en humans. "Ara soc un conillet d'Índies, però gràcies a això estic viva", subratlla.

Des del novembre del 2023, la Josepa forma part de l’assaig pioner Saffron. Es pren quatre pastilles al matí i tres al vespre. I tot i els efectes secundaris, "com inflor de cames, diarrees o cansament", assegura que pot fer vida normal. “És un regal: no he perdut els cabells, no he de fer quimioteràpia intravenosa i puc cuidar els meus nets", celebra. Per tant, els resultats són positius i els controls mèdics han determinat que el tumor està creixent molt lentament, la metàstasi ha desaparegut i que no n'han aparegut de noves. El tractament, diu la Josepa, “em dona un benefici clar” i "els metges valoren seguir-hi mentre l’efectivitat es mantingui".

La Josepa té 66 anys i és veïna de Barberà del Vallès

David Chao

Conscient que és una fase experimental, la de Barberà del Vallès ho assumeix amb una determinació fèrria i exposa que “potser a la llarga jo no me’n surto, però si serveix perquè aquest tractament salvi vides en un futur, ja em dono per satisfeta i tot haurà valgut la pena”. La Josepa no pot cloure l'entrevista sense mencionar dues persones clau en el procés: "Estic profundament agraïda a la Laia, la meva doctora que em va proposar l'assaig; i a la Xaro, la professional que em controla les dosis".

Molts medicaments importants han passat i passaran per Sabadell

El Comitè d’Ètica d’Investigació amb Medicaments del Parc Taulí és avui un dels principals referents en l’avaluació d’assaigs clínics amb fàrmacs a Catalunya i Espanya. L’any 2024 va ser el comitè que en va autoritzar més a Catalunya i el tercer a escala estatal, segons l’AEMPS, amb entre un 7% i un 10% del total espanyol. Aquest òrgan, actiu des de 1994, ha intervingut en la validació de tractaments innovadors especialment en oncologia, reumatologia, malalties pediàtriques rares i psiquiatria. El seu president, el doctor Miquel Ángel Seguí, afirmava en una entrevista al DS que la majoria dels medicaments rellevants que arribaran al mercat en els pròxims anys “hauran passat en algun moment pel Taulí”.

Els voluntaris que participen en els assaigs clínics del Taulí són majoritàriament pacients captats durant les consultes habituals, si bé també s’utilitzen altres vies com anuncis o cribratges digitals. Cada participant és informat detalladament sobre els objectius, els riscos i els beneficis potencials de l’estudi abans de donar el seu consentiment. El centre realitza sobretot assaigs en fases 2 i 3, amb grups de fins a 3.000 persones, però treballa per ampliar la seva participació en fases més inicials, com la fase 1, que suposen més complexitat tècnica però també més innovació.