El Jacobo revela quina és la seva ginebra preferida: "Un 'yintonic' d'Outer, Tito!"

El pijo més famós de Catalunya per fi ha revelat quina és la ginebra preferida per fer els seus yintonics. “Outer Gin, la ginebra feta a l’espai. Més amunt de Pedralbes! En el Upper del Upper!”, exclama el Jacobo, el personatge que Bruno Oro va popularitzar als esquetxos de la mítica Vinagre, la comèdia emesa per TV3 el 2008.

Outer Gin és la ginebra sabadellenca que els emprenedors Marc Valls-Estefanell i Guillem Vilà van posar en marxa fa un any amb un somni radical: poder ser produïda en el futur a l’espai exterior. En un sector en què les marques miren a la tradició, Outer vol projectar-se al futur. Crida l’atenció una ampolla d’acer en forma de barril. A dins només hi ha ingredients botànics posats a prova per a astronautes: ginebró, coriandre i angèlica, testats a l’Estació Espacial Internacional. Tot i apuntar enlaire, miren a prop a l’hora de produir Outer, que està feta al 100% al Bages.

En aquest any la marca ha aconseguit establir-se entre les principals distribuïdores catalanes. S’ha expandit a una vuitantena de cocteleries i bars de Barcelona, Madrid, la Catalunya Central, Costa Brava i Cerdanya, a més de ser la ginebra oficial del festival Embassa’t. Aquestes dues últimes zones, sens dubte, molt freqüentades pel Jacobo durant les seves vacances.

És un personatge que queia en gràcia als dos emprenedors. Per això, van oferir la campanya publicitària a Bruno Oro. “Tenia el monopoli del gintònic i, en canvi, era orfe de ginebra. Altres marques li havien ofert col·laboracions, però mai havien tingut recorregut. L’ambició espacial d’Outer el va convèncer”, explica Valls-Estefanell. Casualment, 3CAT renovarà Vinagre amb nous esquetxos i sota el títol de Vinagreta.

La marca de Sabadell s’ofereix com una ginebra seca i suau, que no embafa, desitjable per al gran públic. “No sé si és un producte pijo. Sens dubte sí que busquem un client premium, el que pregunta al cambrer quines ginebres tenen quan demana un gintònic. I amb els establiments, triem quirúrgicament”, comenta Marc Valls-Estefanell. Fa tres mesos van prendre la decisió d’obrir les vendes a través d’Amazon, ja que, segons l’emprenedor, era un reclam de consumidors particulars. Això ha suposat un punt d’inflexió, consideren.

Nou mercat a Singapur

Encara no ha conquerit l’espai, però Outer sí que ha aterrat a Singapur. Hi van fer un contacte que els ha portat a exportar-hi un 10% de la producció. “Això ens ha portat a fer una anàlisi de mercat. Hi veiem molt potencial perquè és la porta d’entrada a Àsia”, assenyala l’emprenedor, que esmenta la Xina com el gran mercat del luxe. La internacionalització, però, també passa per aterrar a Europa de la mà de distribuïdores de França i Itàlia.

De moment, el més amunt que ha arribat Outer van ser els 9.000 metres d’altitud que va enfilar-se el coet Lucid, desenvolupat per un equip de nou estudiants de la Universitat Politècnica de Catalunya. A dins del prototip, hi havia una ampolla de la ginebra de Sabadell.