Els reis d'Espanya, convidats a la celebració de Badia

L'agenda de la Casa Reial contempla una visita a terres vallesanes. Almenys, hi ha una invitació sobre la taula. Segons ha avançat El Periódico, el rei Felip VI i la reina Letícia seran a Badia en el marc de la celebració dels 50 anys del naixement del municipi.

Fonts de l'Ajuntament badienc, per ara, confirmen que han convidat tots els alts càrrecs institucionals de cara als actes previstos, però encara no han rebut resposta oficial per part de la Zarzuela. Per la seva banda, des de la Casa Reial especifiquen que l'agenda definitiva quedarà fixada en les pròximes setmanes, pocs dies abans de la data assenyalada per venir a la comarca.

El citat mitjà apunta que els Reis serien a la nostra comarca la tarda del 23 de juny, en una jornada molt especial a Catalunya per la celebració de la revetlla de Sant Joan. Badia del Vallès, però, no ha de ser l'única parada a Catalunya. Durant el matí, els monarques esperen ser a Montserrat, que aquest 2025 commemora el mil·lenari de la fundació del monestir per part d'Oliba, abat de Ripoll i de Cuixà i bisbe de Vic. En tots dos actes, estarien acompanyats pel president de la Generalitat, Salvador Illa, amfitrió de la trobada.

La darrera visita a Catalunya

L'agost de l'any passat, Felip VI ja va ser rebut pel president Illa; el ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu; el delegat del Govern a Catalunya, Carlos Prieto; l'alcalde de Barcelona, ​​Jaume Collboni; autoritats de la Generalitat de Catalunya i locals; així com, per la directora del Port Olímpic de Barcelona, ​​Olga Cerezo; en la visita a les noves instal·lacions de la capital catalana. Al Vallès, una de les últimes visites reials va ser a Sabadell, quan l'aleshores monarca espanyol Joan Carles I va visitar la ciutat amb motiu de l’acte de celebració del 540è aniversari del Gremi de Fabricants.

Ara, Badia vol ser el següent destí en el full de ruta de la Casa Reial. El municipi ha preparat un reguitzell de propostes pel seu mig segle de vida. "Volem retre homenatge a aquells que van arribar fa cinquanta anys i van construir la ciutat que tenim avui. Hem preparat un programa d'activitats culturals i educatives en clau de memòria democràtica. Vam néixer tres mesos abans que morís un moment tan fosc com el franquisme. Podem dir que som la primera ciutat democràtica, a base de lluita veïnal i de ser al carrer, demanant els serveis públics que la ciutat necessitava", reivindicava l'alcalde badienc, Josep Martínez, en declaracions al Diari durant la presentació de les activitats que tindran lloc durant aquest any.