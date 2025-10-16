Un viatge al passat de més de deu segles: l'experiència immersiva que es viu a Barberà

T'has imaginat mai vivint en una societat de fa més de deu segles? L'experiència immersiva es fa realitat aquest cap de setmana a Barberà. La plaça del Mil·lenari ja està a punt per a acollir la 25a edició del Mercat Medieval, un esdeveniment organitzat per l’Ajuntament de Barberà del Vallès amb la col·laboració de l’Associació de Veïns i Veïnes de La Romànica. "És una edició molt especial. Fa més de vint anys que hi participem i, durant vuit edicions, ho vam tirar endavant per evitar que desaparegués. Si som aquí és gràcies a l'associació i aquells que han col·laborat durant tant temps", reivindica Juan Ruz, president de l'entitat barberenca.
La cita oferirà un ampli ventall d’activitats pensades per a tota la família. El mercat comptarà amb parades d’artesania i productes locals, així com demostracions d’oficis tradicionals com la ferreria, la terrisseria o l’elaboració de pa. A més, la gastronomia hi tindrà un paper protagonista amb formatges, embotits, coques, dolços medievals i begudes típiques com l’hidromel o el vi especiat. "Hi haurà una guia per visitar l'església i les pintures que tenim, que són úniques", afegeix l'organitzador. Per l'emplaçament passaran malabaristes, hostalers i figures que converteixen l'indret en escenari típic de l'Edat Mitjana, amb vestimenta i ambientació pròpia de l'època. "Aquest any, serà sense dames i cavallers, per un tema de benestar animal", precisa.
L’horari del mercat serà de 10 a 21 hores tant dissabte com diumenge, permetent al públic gaudir de totes les propostes al seu ritme i immersos en un entorn que recrearà l’època medieval. Enguany, la celebració arriba amb alguns dubtes entre els impulsors. "Les dates en què s'ha fet són diferents i potser és un pèl tard en el calendari. Normalment, es feia a l'estiu o fins a la primera setmana d'octubre. Esperem que el temps ens respecti i no plogui", demana Ruz. La taverna de l'associació repartirà gots de fang amb la commemoració del 25è aniversari. Es donarà amb la consumició de dues tapes i una beguda. La programació inclou espectacles de carrer amb música. Els infants també hi trobaran el seu espai amb tallers i activitats per a ells.
"És un esdeveniment que, amb el pas dels anys, ha esdevingut molt més que una cita al calendari cultural. Arribar a les 25 edicions vol dir haver mantingut viva, durant un quart de segle, una iniciativa que uneix generacions, que ha sabut adaptar-se als temps sense perdre l’essència i que reflecteix el millor de la nostra ciutat: la capacitat de fer comunitat des de la cultura i la festa", referma Mònica Sempere Creus, regidora de Comerç i Restauració barberenca. Des del consistori celebren que el Mercat Medieval de Barberà del Vallès s’ha consolidat com una de les cites culturals més importants del municipi. Amb més de dues dècades present, s'ha convertit en un referent de la vida cultural i festiva de la ciutat.