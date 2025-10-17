ARA A PORTADA

Barberà del Vallès

Adjudicades les obres per millorar l'enllaç de l'AP-7 i la B-30 a Barberà

Els treballs se centraran a ampliar la plataforma i remodelar la calçada en sentit sud

Publicat el 17 d’octubre de 2025 a les 14:37

El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ha adjudicat per gairebé mig milió -592.779 euros- un contracte d'obres per millorar l'enllaç entre l'AP-7 i la B-30 a Barberà del Vallès, on cada dia es produeixen importants retencions en hora punta per fer la bifurcació cap a la C-58 o accedir als municipis de Barberà i Cerdanyola del Vallès a través de l'N-150.

Els treballs se centraran a ampliar la plataforma i remodelar la calçada en sentit sud, amb una reordenació de la bifurcació i una ampliació de la plataforma pel marge dret per incorporar un carril addicional de sortida paral·lel a l'N-150. Això permetrà mantenir tres carrils per a l'autopista AP-7 i dos carrils per a l'autovia B-30.

Així, amb la millora de la capacitat de l'enllaç, es garantirà un nivell de servei adequat a les circumstàncies actuals de trànsit de la zona. L'actuació ara adjudicada s'inclou dins del programa de conservació i manteniment de la Xarxa de Carreteres de l'Estat, en què el Ministeri ha invertit 264 milions d'euros des del juny del 2018 a la província de Barcelona.

