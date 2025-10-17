ARA A PORTADA
VÍDEO | Oliu, aclamat pels treballadors del Banc Sabadell en la seva arribada a Sant Cugat: "President, president!" Manel Camps
El Banc Sabadell agraeix el suport majoritari d'accionistes i clients per continuar en solitari Redacció
Satisfacció política i empresarial pel desenllaç de l'opa: "És una bona notícia per a la ciutat" Aleix Pujadas Carreras
Adjudicades les obres per millorar l'enllaç de l'AP-7 i la B-30 a Barberà
Els treballs se centraran a ampliar la plataforma i remodelar la calçada en sentit sud