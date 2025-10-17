ARA A PORTADA
-
-
El BBVA "accelera" el seu pla de retribucions als accionistes després d'una "oportunitat perduda" Redacció
-
Satisfacció política i empresarial pel desenllaç de l'opa: "És una bona notícia per a la ciutat" Aleix Pujadas Carreras
-
Joan Llonch, sobre el resultat de l'opa: "És penós, una desfeta per la prepotència del BBVA" Manel Camps
-
El síndic de greuges de Catalunya demana suspendre el desallotjament de la caserna si no hi ha risc generalitzat d’esfondrament Marta Ordóñez
Diverses detencions per tràfic de drogues a Barberà
La Policia Local ha extremat la vigilància contra les activitats il·legals