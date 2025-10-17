ARA A PORTADA

Barberà del Vallès

Diverses detencions per tràfic de drogues a Barberà

La Policia Local ha extremat la vigilància contra les activitats il·legals

Publicat el 17 d’octubre de 2025 a les 09:16

La Policia Local de Barberà ha reforçat les actuacions contra el tràfic de drogues per protegir la salut pública. En les darreres setmanes s'han intensificat els dispositius a petita escala, amb cinc detencions en tres setmanes i diverses intervencions de substàncies estupefaents i diners presumptament vinculats a la seva venda.

El consistori sosté que aquestes actuacions formen part d’una estratègia continuada de prevenció i vigilància per garantir la seguretat i protegir la salut pública. Unes mesures que, de moment, s'han saldat amb diversos arrestos en la localitat vallesana.

