La pacificació dels carrers agafa embranzida a la Romànica

Els barris de Barberà han experimentat en els darrers temps un procés de transformació amb el repte de convertir-se en llocs més amables per a la ciutadania. Es tracta d'un conjunt d'accions que l'alcalde del municipi, Xavier Garcés, va reivindicar en una entrevista al Diari de Sabadell l'any passat. "Cada vegada tenim més persones grans, amb mobilitat reduïda, i cal adaptar la ciutat. Hi ha altres espais on volem fer accions similars. Està molt avançat el projecte del barri de la Romànica, que el 2025 continuarà en tres nous carrers: l'Onze de Setembre, Ramon Muntaner i Ausiàs March", defensava.
Els treballs de pacificació s'han accelerat aquest estiu i la previsió municipal és tenir-los enllestits en començar la tardor. La setmana passada, va tenir lloc una visita institucional a les obres de reurbanització a la Romànica, en una actuació que s’emmarca dins el pla de millora urbana de la zona i compta amb un pressupost d’adjudicació d’1,3 milions d'euros. Un cop finalitzin les tasques actuals, s'espera la plantada de l’arbrat i arbustiva.
L’alcalde accidental, Joan Muñoz Altimira, va supervisar les obres, acompanyat del tinent d’alcaldia de Territori i Urbanisme, Carles Ortiz i Guarch; i de la regidora de l’Ajuntament, Isabel Otero Cuesta. Actualment, al carrer Onze de Setembre, s’està realitzant la col·locació de les voreres, la instal·lació dels serveis de llums, i pròximament, es farà la plantació d’arbrat. El consistori afegeix que també s’està preparant el carrer per fer la pavimentació asfàltica, que permetrà una mobilitat compartida entre vehicles, motocicletes, bicicletes i patinets.
Un projecte per pacificar l’espai públic
L’objectiu principal del conjunt d'obres és millorar l’estat dels vials i afavorir la convivència entre usuaris -a peu i conductors-, seguint les línies de pacificació de l’espai públic i de millora de la qualitat ambiental. El projecte també inclou la renovació de l’enllumenat urbà, amb la instal·lació de noves columnes amb tecnologia LED; nous espais verds; i l'eliminació de punts foscos per incrementar la seguretat en aquests punts.
La intervenció es troba en la fase dos, enfocada a l'Onze de Setembre, després de finalitzar les actuacions als carrers Ausiàs March i Ramon Muntaner. La previsió en els pròxims mesos és millorar l’accés per a vianants i bicicletes del Parc Central del Vallès, a l’avinguda Verge de Montserrat; o la pavimentació del pas inferior de l’estació de ferrocarril de Barberà. Les accions a l'espai públic continuen.