Un espai restringit. L'Ajuntament de Barberà ha decidit posar un horari d'accés a la plaça de García Lorca. La ciutadania podrà fer ús de les instal·lacions de vuit del matí a onze de la nit, cada dia de l'any, quedant tancada a les nits per preservar el descans veïnal. La decisió s'ha pres per les queixes veïnals que des de fa temps hi ha per conductes incíviques, especialment en l'horari nocturn.

El consistori ha realitzat durant aquest mes de maig una campanya informativa per donar a conèixer el nou horari d’ús de la plaça i fomentar el civisme entre la ciutadania. El tancament es fa efectiu a partir d'aquest mes de juny.

"Aquesta mesura ha estat treballada amb el veïnat i s'implementa per la millora de la seguretat i el benestar de tothom. També treballarem la necessitat de fomentar el civisme i farem pedagogia i conscienciació ciutadana al voltant de l'excés de soroll que pot impedir el descans veïnal”, sosté el primer tinent d’Alcaldia de Presidència, Drets Socials, Seguretat i Organització, Daniel González Cabrera.

La policia local recorda que en cas de fer ús de la plaça fora de l'horari permès, s'aplicaran les sancions establertes per l'Ordenança General per a la Convivència i al Civisme.

Actuacións en l'indret

L'última actuació de millora de la plaça, es va realitzar el juliol del 2023 amb la repintada de la graderia amb la bandera LGBTIQ+, per reivindicar una societat lliure, que estima totes les diversitats, enviant un missatge clar a la ciutadania de ple suport i respecte a les llibertats individuals.

Prèviament, l’any 2021 es va realitzar la reposició del paviment de cautxú a la zona de jocs infantils i es van instal·lar nous jocs que van permetre millorar aquest espai lúdic per a infants.