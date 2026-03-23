Atropellen un home d'edat avançada al polígon del pla de la Bruguera

Matí accidentat al polígon del Pla de la Bruguera de Castellar. Els cossos d'emergències han rebut l'avís a les 9.25 hores per l'atropellament d'un home d'edat avançada a la ronda de Tolosa. Fins a l'indret s'han desplaçat Bombers de la Generalitat, agents policials i SEM, que han traslladat l'home a l'hospital Taulí de Sabadell.\r\n\r\nSegons les mateixes fonts, el vianant atropellat ha estat immobilitzat a la zona. Estava conscient i orientat, però presentava un fort traumatisme que ha obligat a evacuar-lo fins al centre hospitalari en estat menys greu. El succés ha tingut lloc al tram dels pisos en construcció, a prop de l'àrea de supermercats. L'incident ha obligat a aturar el trànsit durant uns minuts. Ja s'ha recueprat la normalitat.\r\n\r\n\r\nMés imatges de l'accident de Castellar del Vallès a la Ronda de Tolosa a l'altura de Casa Ametller. Un atropellament. pic.twitter.com/aIRGN6GIm3\r\n— Anti-radar Catalunya (@antiradarcatala) March 23, 2026\r\n\r\n\r\n \r\n