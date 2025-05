ERC Castellar entrega la beca Oriol Papell en un acte apadrinat per Oriol Junqueras

La Secció Local d’Esquerra Republicana de Castellar del Vallès va acordar instituir l’any 2015 en memòria d'Oriol Papell i Torres una beca per a estudiants de la vila per tal de promoure i reconèixer l’esforç i el talent de joves locals. Donant així suport en la continuïtat dels seus estudis.

En la desena edició, la beca d’estudis va servir per premiar Lola Coma i Laia Ortuño, amb un ajut dotat amb 2.000 euros. Pel que fa al Premi Valors Republicans, va distingir Lluís Font, professor de Física de la UAB i molt vinculat a entitats de la vila.

El president d'ERC, Oriol Junqueras, va apadrinar l'acte d'entrega a la Sala d’Actes d’El Mirador dijous a la tarda. No van faltar a la cita figures del partit com Txema Navarro, president d’ERC Castellar, i la portaveu i regidora Dolors Ruiz. La formació local va manifestar l'alegria del grup municipal i va aprofitar per aplaudir i felicitar els guanyadors en un vídeo publicat a les xarxes socials.