Castellar suspèn l'activitat a l'aire lliures fins a les sis

Davant l’alerta per vent activada per Protecció Civil amb risc alt, el Comitè Local d’Emergències de Castellar ha acordat aquest dijous suspendre totes les activitats programades a l’aire lliure fins a les 18 hores. A més, recomana a la població evitar els desplaçaments que no siguin estrictament necessaris, especialment al medi natural. I demana que la ciutadania reculli tots els elements que poden ser susceptibles de desprendre’s de balcons i patis.
La decisió va en la línia de les mesures en altres consistoris vallesans. A Sabadell, per exemple, també s'han anul·lat les activitats a l'aire lliure durant la jornada davant la previsió de ratxes de vent que superin els 70 km/h. També a Badia s'ha decidit cancel·lar el mercat ambulant i s'han tancat parcs i boscos, a més dels patis de les escoles. Una mesura que s'estén en altres punts. Cal extremar la precaució.
Segons dades de l’estació meteorològica dels Bombers Voluntaris de Castellar, aquest matí s’han registrat ratxes de vent de fins a 72 km/h. Durant el matí s’han registrat incidències per caiguda d’arbres a diversos punts del municipi: a la carretera de Sentmenat (C-1415a, km 29) i a la carretera de Sant Llorenç (B-124, km 8 i km 12). També s’han desprès unes plaques d’una paret mitgera al carrer de Sala Boadella.
Pel que fa als serveis d’emergència, els Bombers Voluntaris de Castellar estan activats al parc, les ADF han mobilitzat recursos preventius per l’alerta, i la Policia Local manté quatre patrulles operatives al municipi per fer seguiment de possibles incidències. En cas d’incidències o situacions de risc, es recomana trucar al 112 o a la Policia Local (937 144 830).