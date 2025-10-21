La Torre del Pont, a punt per acollir la nova llar-residència de Castellar

La Torre del Pont va obrir les portes dilluns per mostrar el resultat de la rehabilitació de què ha estat objecte, abans que l’edifici es posi en funcionament com a nova llar-residència per a persones amb discapacitat intel·lectual gestionada pel Grup Cooperatiu TEB. La jornada es va fer coincidint amb la celebració del 25è aniversari de TEB Castellar i en el marc del 60è aniversari del Grup Cooperatiu TEB.
El projecte ha estat possible gràcies a la col·laboració entre el Grup Cooperatiu TEB, l’Ajuntament de Castellar del Vallès i el Departament de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat de Catalunya, i ha permès rehabilitar un edifici emblemàtic del municipi per destinar-lo a ús social. La llar-residència, que entrarà en funcionament el 2026, oferirà dotze places per a persones amb discapacitat intel·lectual i complementarà la que ja funciona al carrer de Barcelona i que disposa de nou places.
L’acte va comptar amb la presència de nombroses famílies, veïns i representants institucionals, entre els quals hi havia el secretari general de Drets Socials i Inclusió, Raúl Moreno; el director general d’Economia Social i Solidària i el Cooperativisme, David Bonvehí; el director general de TEB, Artur Feijóo, i el president de TEB Vallès, Josep Sellés.
Durant la seva intervenció, l’alcaldessa de Castellar del Vallès, Yolanda Rivera, va subratllar que “aquesta nova llar-residència simbolitza la força de la col·laboració entre administracions i entitats del tercer sector” i que “és un exemple de com podem preservar el patrimoni i, alhora, donar resposta a necessitats socials del present”.
La jornada de portes obertes va incloure visites a l’interior de la Torre del Pont, els parlaments institucionals i actuacions de la Coral Pas a Pas i del DJ Llunu, en un ambient festiu que volia reconèixer la feina feta i la nova etapa que s’iniciarà properament.
L’Ajuntament de Castellar del Vallès i Taller Escola Barcelona (TEB) van començar fa dos anys les obres de reforma integral de l'edifici. Els treballs comptaven amb un pressupost al voltant del milió d'euros -repartit entre Ajuntament i el TEB- i havien d'estar enllestits durant el 2024. L'edifici es troba a la zona de Can Barba, a tocar de la carretera C-1415 abans de travessar el pont en direcció Terrassa. L’empresa Tolrà la va fer construir a principis del segle XX per destinar-la a habitatge de càrrecs directius de la fàbrica, concretament al majordom de tallers i serveis generals. L’any 2004 l’edifici va ser adquirit per l’Ajuntament i el 2015 va ser inclòs en el Pla Especial del Catàleg de Bens a Protegir.