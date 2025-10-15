La Festa Major de Castellar, nominada als Premis ARC 2025

La Festa Major de Castellar del Vallès va comptar amb protagonistes de luxe com Suu, Figa Flawas, El Pony Pisador i un apli ventall d'artistes de diferents estils i gèneres. L'extensa programació no ha passat desaparcebuda per a un dels certàmens prestigiosos a casa nostra.
Els Premis ARC 2025 han nominat la Festa Major de Castellar del Vallès, les Festes de Santa Tecla, Tarragona, la Festa Major de la Minerva, Calella o la Festa Major de Monells entre les candidates en l'àmbit de la millor programació de festa major. La gala se celebrarà el 19 de novembre al Teatre Tarragona, tindrà actuacions musicals i estarà conduïda per l'ebrenca Mar Grifoll. L'acte es farà per primer cop a Tarragona després tres anys consecutius celebrats a Lleida i dinou a Barcelona.
La presidenta d'ARC, Raquel Bassas, ha donat a conèixer els noms dels nominats de les dotze categories de la XXIII edició dels Premis ARC, amb quatre candidats per cadascuna, els quals reconeixen la tasca de tots els professionals que fan possible la música en directe a Catalunya, des d'artistes, mànagers, promotors, programadors a comunicadors.
En la categoria d'artista o grup emergent, per exemple, estan nominats Svetlana, Pitxorines, gavina.mp3 o Ouineta. En la de millor gira d'artista, grup de jazz música clàssica o música tradicional hi ha Belén Bandera, Judit Neddermann & Pau Figueres, KamBrass Quintet o Grabu 3. En l'apartat de millor gira d'artista o grup, els nominats són Lia Kali, Figa Flawas, Buhos o La Fúmiga. Com a millor gira d'artista o grup per a públic familiar s'han nominat La Menuda-Madame Lumière, La Colla Pirata, l'Agència Secreta o Xiula 5. Els guanyadors en totes les disciplines es coneixeran aviat.