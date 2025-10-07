ARA A PORTADA

Castellar del Vallès

Ignasi Giménez, nomenat secretari de Millora Educativa

El castellarenc va deixar l'alcaldia fa un any per ocupar una direcció de Serveis a Educació

Publicat el 07 d’octubre de 2025 a les 13:42
Actualitzat el 07 d’octubre de 2025 a les 13:43

Ignasi Giménez ha estat nomenat nou secretari de Millora Educativa del Departament d’Educació i Formació Professional de la Generalitat. L'exalcalde de Castellar assumeix el nou càrrec després de treballar en l’últim any en la conselleria, on ha exercit de cap de l’Àrea de Coordinació dels Serveis Territorials i Entitats Adscrites.

El responsable, actualment opinador del Diari de Sabadell, va fer un gir a la seva vida professional el desembre del 2024, quan va entrar a ocupar una direcció de Serveis a Educació amb el repte d'impulsar millores en el terreny de l'ensenyament a Catalunya. Aleshores, assegurava que ho feia convençut, amb ganes d'aportar en un àmbit on ja havia penetrat com a professor de secundària en un institut de Castellar del Vallès. 

Nascut el 1979, Giménez és llicenciat en Filosofia i Periodisme i màster en Comunicació i Màrqueting Digital, és funcionari de carrera del cos de professors d’ensenyament secundari, de l’especialitat de filosofia. Pel que fa a l’àmbit de l’administració pública, va ser alcalde de Castellar del Vallès de 2007 a 2024, president del Consell Comarcal del Vallès Occidental de 2015 a 2024 i diputat de la Diputació de Barcelona de 2011 a 2015. Ara, afronta un nou repte en la seva trajectòria professional.

