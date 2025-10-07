Antoni Ros Marbà, convidat de luxe en l'estrena de la Kamerata: "Volem fer un pas més"

Per als menys endinsats en la música clàssica, les sessions de l'Orquestra Kamerata Castellar esdevenen una oportunitat per a fer un saborós tastet d'uns sons que conviden a un viatge trepidant. Una finestra oberta que permet explorar un univers artístic que es reivindica vigent, recuperant peces històriques. La darrera mostra va ser dissabte a l'Auditori Municipal en l'estrena de la segona temporada. Va ser un exercici de precisió, harmonia i complicitat entre els músics. A l'escenari, es barrejaven cares de concentració, somriures d'orgull i rostres d'alegria en comprovar que el resultat era un so captivador i sense fissures.
La cita va comptar aquesta vegada amb una col·laboració molt especial: la d'Antoni Ros Marbà, padrí de la Kamerata i mestre de la gran majoria de directors del país. "Estem molt contents de com va anar. Ell és un referent per a tots nosaltres, com a compositor, director i músic. Ha estudiat i treballat amb els més grans de la segona meitat del segle XX. També a nivell internacional. Tenir-lo allà i treballar plegats va ser luxe", celebra Carles Miró, director de l'orquestra castellarenca. El concert, dedicat a Mozart, va repassar les seves dues últimes simfonies, considerades la culminació del classicisme.
Si la primera temporada va servir per situar Castellar en el mapa, el segon curs vol consolidar un projecte amb un esperit ambiciós, però realista. "Va néixer amb voluntat de convertir-se en una orquestra clàssica professional, amb les característiques específiques com l'entorn. Un municipi de 25.000 habitants amb orquestra pròpia, resident, amb músics professionals, no és habitual. Volíem reivindicar aquest fet, un cas excepcional a casa nostra. Tot, mitjançant el rigor i la qualitat en el que oferim, amb una estabilitat en programa i plantilla", resumeix Miró.
Enguany, l'objectiu és fer un pas endavant, tal com va quedar clar en el discurs inaugural davant d'un Auditori ple. "Es tracta de fer un pas més també en programació, amb obres un punt de més ambicioses. A més de Ros Marbà, incorporem algun solista convidat com Isabel Villanueva que vindrà al març", analitza el director. El repte és ara ampliar mires, expandir horitzons i sortir de les fronteres de Castellar per portar talent com el de l'eslovè Nejc Kamplet, seleccionat a partir del concurs Maria Canals.
Al final de l'actuació, l'ovació del públic confirmava l'èxit d'una posada en escena sòlida, que va emocionar els assistents en aquesta primera entrega. Un dels motius d'orgull de l'entitat és veure joves entre els presents. La divulgació continuarà sent una pota fonamental del projecte. El 21 de novembre hi haurà una nova oportunitat per a viure en directe la música de la Kamerata, amb un viatge sonor a través de Beethoven. Ja al març, el tercer concert portarà a Castellar el compositor letó Pēteris Vasks i la Simfonia núm. 49 de Haydn, coneguda com “La Passió”. La temporada es tancarà al maig amb el Concert per a piano i orquestra núm. 5 de Beethoven i la darrera Simfonia de Haydnm, la núm. 104.