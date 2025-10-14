La Playtex, la nova piscina, el Sant Esteve i accions quirúrgiques als carrers, en el pressupost 2026 a Castellar

El Govern local de Castellar del Vallès portarà a aprovació el pròxim dijous la proposta de pressupost municipal i ordenances fiscals per a l’any 2026, presentada en el ple del dimecres de la setmana passada. L’avantprojecte dels comptes per a l’any que ve, que ascendeixen a un import total de 36.543.749 euros, suposa una reducció del 5,51% respecte a l’any anterior. Segons el regidor adjunt d’Economia i Hisenda, Rubén Peñalver, “el pressupost prioritza el manteniment dels carrers i impulsa un Castellar més verd, cohesionat socialment i amb serveis públics de qualitat”.
L'executiu explica la disminució de 2,12 milions d’euros per la baixada de transferències per inversions, ja que en l’actual exercici s’incloïa l’obra d’ampliació de l’IE Sant Esteve, que ascendeix a 3,69 milions d’euros. Malgrat això, els ingressos corrents augmentaran 2,21 milions d’euros respecte al 2025, especialment gràcies a l’augment dels ingressos per transferències d’altres administracions (+1,35 milions d’euros), ingressos patrimonials (+165.600 euros), plusvàlues (+106.000 euros), taxa urbanística (+85.000 euros) i impost de construccions, instal·lacions i obres.
Quines són les grans inversions?
Així, l'avantprojecte preveu accions quirúrgiques, enfocades sobretot al manteniment de l'espai públic. Pel que fa a les despeses, el consistori destaca, d'una banda, les actuacions de grans projectes de mandat: les obres d’urbanització del sector de l’antiga fàbrica Playtex, la construcció de la nova piscina descoberta de Colobrers i la finalització de les obres d’ampliació de l’IE Sant Esteve -que contempla traspassar una petita part del 2025 al 2026 en funció de l'evolució dels treballs, segons precisa Peñalver-.
Entre les "prioritats" assenyalades pel govern, també destaca una inversió total de més d'1,3 milions d'euros en manteniment de carrers, dels quals 740.000 euros es destinaran al nucli urbà i 610.000 euros a les urbanitzacions. Aquest pressupost inclou actuacions de renovació de voreres i asfalt. A més, es destinaran 542.000 euros a renovació i millora d’espais públics, com la plaça de Lluís Companys, 200.000 euros a la reposició de l’arbrat viari i 150.000 euros per a un circuit “pump track” de bicicletes, al Pla de la Bruguera, al costat de l’Skate Parc.
Una "situació financera sanejada"
En matèria d’espai públic i medi ambient destaca també la reducció de la partida d’enllumenat, amb un estalvi del 10%, l’increment del contracte de neteja viària i l’ampliació de recursos per a mobiliari urbà i jocs infantils universals.
Segons va assenyalar Peñalver, “l'Ajuntament manté una situació financera sanejada, amb una previsió d'endeutament del 18% per a finals de 2026, molt per sota del límit legal del 110% i de la mitjana dels municipis catalans, que és de pràcticament el 29%”. A més, el pressupost “incorpora un principi de prudència gràcies a un fons de contingència per valor de 844.000 euros que es podrà utilitzar per a imprevistos i emergències”.