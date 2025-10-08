Nova campanya de vals de descompte als comerços de Castellar

És una tradició que fa anys que es repeteix per impulsar el comerç local de Castellar en les setmanes prèvies a la campanya nadalenca. Enguany, la proposta tampoc faltarà. L’Ajuntament i Comerç Castellar impulsen per cinquena vegada la iniciativa “Més comerç que mai”, que posa en circulació vals de descompte per a la ciutadania que es podran fer servir entre el 13 d’octubre i el 15 de desembre. D’aquesta manera, es preveu injectar fins a 254.200 euros als establiments de restauració i al comerç local, dels quals 127.100 euros seran aportats per l’Ajuntament mentre que els altres 127.100 seran aportats per la mateixa ciutadania.
Com en les anteriors edicions, cada ciutadà podrà comprar a partir del mateix 13 d’octubre fins a un import màxim de 25 euros en vals, aconseguint d’aquesta manera un total de 50 euros. Els vals podran ser per valor de 5, 10 i 20 euros i es podran utilitzar com a forma de pagament en els establiments adherits, que se senyalitzaran degudament amb un distintiu que acreditarà la participació a la campanya.
L’adquisició dels vals es podrà fer per internet del 13 d’octubre al 15 de desembre, o fins a exhaurir existències. Hi podran optar les persones nascudes l’any 2009 o anteriors i empadronades a Castellar del Vallès abans de l’1 d’octubre del 2025. Cal assenyalar que les persones que vulguin sol·licitar informació de forma presencial, seran ateses a El Mirador, de dilluns a divendres d’11 a 14 hores.
Crida als establiments que s’hi vulguin adherir
La Regidoria de Promoció Econòmica, Ocupació i Innovació ha difós la iniciativa entre els establiments comercials de restauració i de serveis per tal de promoure que s’adhereixin a la campanya, que és totalment gratuïta per a ells. Per poder participar-hi cal tenir una llicència d’activitat vigent a Castellar del Vallès i una superfície de venda inferior als 500 metres quadrats. Segons explica el regidor de Promoció Econòmica, Ocupació i Innovació, Rubén Peñalver , la campanya “és una iniciativa plenament consolidada que la ciutadania espera com a preludi de la campanya de Nadal i que és un bon incentiu per al nostre comerç local”. Peñalver també afirma que “estem convençuts que, un any més, la campanya serà un èxit”.