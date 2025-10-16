El barber distingit entre els millors del món que va començar tallant cabells al garatge de casa

Pere Batiste respon al telèfon des de Castelló de la Plana. Llàstima, penso: no podrà demostrar el seu talent fent-me un d'aquells pentinats moderns que es porten ara. El castellarenc va fer les maletes l'octubre del 2023 cap a la Vall d'Uixó perseguint un somni que avui s'ha fet realitat. "Soc barber. Tot i que tinc algunes bases de dona, m'he enfocat sobretot en el sector masculí", matisa, qüestionat sobre si se l'ha de considerar perruquer o barber.
L'aventura de posar guapos els clients va començar a l'Acadèmia de la UAB, a Bellaterra. Després, va arribar el primer repte professional. "Vaig començar en una barberia de Terrassa", repassa sobre els inicis. De seguida, Paco Nogueras, que és conegut de la família, li va obrir la porta a formar-se amb ell. La proposta l'obligava a marxar fora, però no ho va dubtar. "Era una oportunitat que no podia rebutjar".
Les competicions de barberia
El vincle amb Nogueras, que té el seu reconegut i prestigiós saló a terres valencianes, el va introduir en el món de les competicions. Proves en què exhibeixen les seves habilitats amb la màquina i la tisora. L'últim va ser l’OMC Hairworld 2025, un campionat mundial de perruqueria que va tenir lloc a París, on van pujar al podi com a tercer millor equip de la disciplina. "És un orgull ser en aquests certàmens", confessa després de representar el combinat espanyol en el concurs internacional.
El camí de la preparació, admet, ha suposat un aprenentatge constant, rodejat de professionals que formen part d'una elit del sector. "Abans, es feia un campionat nacional, l'ONB, que enguany no es va poder fer per culpa de la dana a València, on se celebrava. Es van agafar els classificats del 2024 i ens ha permès ser-hi", explica sobre la successió de fets que el van portar a la cita francesa.
En aquest cas, els tallats es feien amb maniquins. Cada prova té uns criteris que serveixen per a puntuar i valorar la feina feta. Amb el camp base a València, els integrants de l'equip es van reunir periòdicament per enriquir tècniques i millorar les seves aptituds. "Veus maneres de fer que agraden més d'un i altre. Serveix per rebre consells i adquirir nous coneixements", reivindica. Els premis obtinguts reforcen la fe en el seu talent.
Els inicis, amb amics com a conillets d'índies
La seva passió va sorgir gairebé per casualitat. "Estava a quart d'ESO i va arribar un company amb els cabells mals tallats. Vaig pensar: jo ho faria millor". Aquell atac sobtat de confiança en ell mateix va encendre la flama, despertant un interès que va comptar amb el suport inestimable d'alguns amics que s'atrevien a ser el seu conillet d'índies. Això sí, a risc de patir alguna esquilada. "Em van fer el favor [riu]. Venien al garatge de casa meva i començava la sessió", rememora. El noi mal pelat que li va despertar la voluntat d'aprendre'n, però, encara s'ha assegut al seu davant amb la bata posada. "Aquest encara se'm resisteix", ironitza. En canvi, sí que han passat per les seves mans figures com el futbolista Sergi Canós, el lluitador Eduardo Riego o el mag Yunke. "Al principi, saber que són figures conegudes afegia una mica de pressió. Però quan ja estàs segur de tu mateix, no imposa tant", confessa.
Com a barber, considera que ser perfeccionista és clau. "M'agrada buscar l'excel·lència. Si ja has pagat i estàs marxant per la porta i veig un mal acabat, t'obligaré a seure un altre cop", exemplifica. Ell aposta per un tall clàssic, però sense deixar de banda un estil més modern. "S'ha de buscar sempre un equilibri", diu. Sempre en funció de la voluntat del client.
Com a expert en pentinats, anticipa el comiat progressiu del degradat. "Crec que està tornant els cabells llarg. Tot són modes i són cícliques. Igual que fa anys era impensable els pantalons amples, amb els cabells passa igual. Hi ha molts estils", expressa. Amb només 21 anys, acumula un bagatge que el motiva a afrontar aviat nous reptes. "El mes de febrer tornaré a casa. Estic barallant opcions sobre cap a on m'orientaré. Muntar un saló és una opció. No descarto que sigui a Castellar", avisa. Caldra seguir les seves següents passes.