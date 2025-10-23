El novel·lista que escriu a mà i redacta els llibres amb una vella màquina Olivetti

"Saps que Seiki en japonès significa 'segle'? Aquesta és una de les raons del meu destí, però només és el principi de la història". La frase es pot llegir com a punt de partida de Seiki -O cómo sobreviví a mi suicidio-, darrer llibre publicat per l'escriptor castellarenc David Triviño. L'autor fa un gir a la seva trajectòria en el món de les lletres després de tres propostes de novel·la negra com Obsesión, Matadero i Caníbal.
El canvi de gènere queda reforçat per la firma amb pseudònim, Daivd Aisuru, que trenca amb l'estil fosc de les anteriors publicacions i obre la porta a un nou món. "Estic en un moment que ja no dubto tant de mi i el que escric. Sempre m'exigeixo molt, i s'ha de ser així per treure un producte de qualitat i que valgui la pena. Però vaig coneixent més aquest món", diu. El repte era construir un cas més complex. "La negra té uns tics molt més clars. I això era un canvi de paradigma que em posava a prova, tot i que té un deix respecte a allò que he fet fins ara", apunta sobre la metamorfosi en la seva prosa.
Les seves obres persegueixen un component de crítica social i un rerefons amb diverses lectures sobre el món. Triviño és una rara avis. Un escriptor que es defineix com "més de brúixola que de mapa", poc barroc i molt directe. "No poso adjectius gratuïts només per recargolar la trama", sintetitza. Un autor que es fia de la seva intuïció i els ritmes propis de la història. Potser així s'entén que sigui capaç d'escriure a mà els capítols per després redactar-ho tot a través d'una vella màquina d'escriure Olivetti que va 'heretar' de casualitat i que acumula més de tres dècades posant negre sobre blanc. "Amb ella tens la sensació que avances", confessa sobre les seves manies.
Des de jove havia fet traduccions d'obres, relats i presentacions vinculades a la literatura. Fins que es va convèncer d'anar més enllà. "Vaig pensar: potser la meva idea de la creació no està tan malament". Seiki és una novel·la intensa i humana que explora els límits entre la memòria, el dolor i la redempció. A cavall entre Barcelona, Nova York i el Japó, la història combina la mirada periodística amb una reflexió sobre la identitat, la salut mental i la supervivència emocional. "És una novel·la contemporània. La història comença a Brooklyn, amb un jove que no sap qui és el seu pare. La salut mental sempre apareixia d'alguna manera, però fins ara tendien a la part fosca d'assassins i morts i ara és un plantejament diferent", detalla.
Presentació a la Llar del Llibre
El pròxim dimecres, 29 d’octubre, a les set de la tarda, la Llar del Llibre de Sabadell acollirà la presentació de l'obra, publicada per l'editorial sabadellenca elpoblet edicions dins de la col·lecció Cafarnaüm. L’acte comptarà amb la participació de l’autor i estarà conduït per la també castellarenca Lídia Urrutia, especialista en novel·la negra i membre del col·lectiu Les Dames del Crim. La vetllada inclourà una lectura dramatitzada de fragments de l’obra, a càrrec dels actors Jaume Clapés i Héctor Hernández.
Al novembre, Triviño també serà a Madrid per presentar el llibre i, més endavant, farà parada a Castellar. De moment, la primera edició ja s'ha venut. A la prestatgeria de casa, ja reposa una altra proposta, que serà en català. Sabadell, Terrassa, l'Autònoma i Londres seran alguns dels seus escenaris. Amb algunes anotacions ja fetes, l'escriptor continua trobant moments per asseure's davant la màquina per teixir la seva pròxima novel·la.