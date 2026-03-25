FOTOS | Gran desplegament dels Bombers per un incendi forestal a Castellar del Vallès

Els Bombers de la Generalitat han treballat aquest matí en un incendi de canyes i matolls a Castellar del Vallès, a prop de la depuradora, segons exposen fonts del cos. En total, hi han treballat 11 dotacions, entre les quals un helicòpter amb aigua. Segons informen des del cos, però, les flames no han causat grans afectacions i l'ampli desplegament s'ha fet a causa de la dificultat d'accedir a la zona incendiada, al llit d'una riera. L'avís ha saltat a les 10:39 h i diverses dotacions del parc de Sabadell s'hi han desplaçat per ajudar a extingir l'incendi. No s'han detectat habitatges pròxims al punt perjudicat, però s'està treballant per saber si alguna barraca ha quedat afectada.

Fotos de Juanma Peláez

	Incendi forestal a Castellar del Vallès
	Juanma Peláez