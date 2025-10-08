ARA A PORTADA

Intervenen una associació de cànnabis per traficar amb drogues

Els Mossos detenen el president i una treballadora del local

  • Material comissat pels Mossos -
Publicat el 08 d’octubre de 2025 a les 16:02

Els Mossos van detenir el dilluns passat, 6 d'octubre, el propietari i una treballadora d’una associació de cànnabis de Cerdanyola del Vallès per traficar amb drogues. Arran d’una informació anònima rebuda, els investigadors van constatar que, infringint la normativa vigent -que només permet l’accés a aquestes entitats de socis majors d’edat i a consumir la marihuana a l’interior del local- molta gent accedia a l’associació i en marxava al cap de poca estona amb l’haixix o la marihuana que havien comprat.

A l’interior del local els agents van intervenir cigarretes de marihuana, 2,4 quilos de cabdells de marihuana, 600 grams d’haixix i 1.030 euros en efectiu. Els dos arrestats, de 44 i 63 anys, van quedar en llibertat després de declarar en seu policial .

