El sensellarisme creix un 250% en cinc anys: "Un problema inesperat et pot canviar la vida en un moment" Jan Cañadell Puigmartí
La sabadellenca Anna Crusafont, insígnia d’or dels farmacèutics: "Amb 88 anys, encara regento la farmàcia" Sergi Gonzàlez Reginaldo
El síndic de greuges de Sabadell posa la mirada en els guals: "Qui no paga no pot tenir dret" Marta Ordóñez
Intervenen una associació de cànnabis per traficar amb drogues
Els Mossos detenen el president i una treballadora del local