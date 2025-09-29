Dia de festa grossa a la UAB: arriba La Comunitària de tardor

La Universitat Autonòma de Barcelona (UAB) viu aquest dimarts una d’aquelles jornades cridades a despertar l’orgull de pertinença dels estudiants del campus. Coincidint amb l’inici de curs, es posa en marxa una forma diferent de celebrar aquest sentiment a través de La Comunitària de tardor, que arrenca al migdia.
El pregó, a la Plaça del Coneixement, donarà el tret de sortida a la cita. I un cop iniciada la jornada, els assistents podran gaudir de la fira d’entitats que oferirà múltiples experiències dinamitzades per part dels diferents col·lectius, consells d’estudiants i serveis que formen part de la Universitat i enriqueixen la UAB.
A més, en el mateix indret s’hi celebraran diferents espectacles i actuacions com la tradicional diada castellera per part de Ganàpies o el ball de sardanes de l’Agrupació Sardanista de Cerdanyola del Vallès. Cal afegir que aquesta edició coincidirà amb el 25è aniversari de la Fundació Autònoma Solidària UAB i, per tant, hi haurà activitats per commemorar l’aniversari.
Al campus de Sabadell la Comunitària inclourà activitats com karaoke, torneig de ping-pong i d’escacs, kahoot i moltes altres sorpreses pensades perquè tota la comunitat universitària pugui participar, passar-ho bé i conèixer gent nova. A més hi haurà pica-pica durant tota la jornada. Aquestes activitats estan organitzades pels mateixos estudiants del campus de Sabadell de les titulacions d’Aeronàutica, Comptabilitat i Finances i Empresa i Tecnologia.
Des de la universitat destaquen que es tracta d’un espai per a conèixer el teixit associatiu de l’Autònoma, aprendre i gaudir d’una jornada única.