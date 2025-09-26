Les escoles bressol municipals de Cerdanyola volen canvis en el calendari laboral: "Treballarem gairebé tot el Nadal"

Les escoles bressol municipals de Cerdanyola del Vallès han decidit aixecar la veu coincidint amb l'inici de curs. Consideren que pateixen un greuge en el calendari laboral que ara volen corregir. El canvi d'empresa en la gestió del servei ha impulsat un nou plantejament entre les treballadores, que s'han coordinat a través d'un comitè d'empresa per exigir que l'activitat s'aturi més dies de Setmana Santa i Nadal. Dos períodes en què s'han acostumat a mantenir força alt el ritme a les aules.
"Simplement, demanem poder utilitzar els dies de lliure disposició. A més, en el moment que normalment hi ha menys nens als centres i és més fàcil per a tots tancar. No demanem fer tres setmanes, només es tracta de col·locar cinc dies que ens permetin desconnectar una mica més", precisa una de les veus del personal afectat. Alhora, consideren que cal pensar en la canalla. "Hi ha nens que no descansen si no tanquem. No estem mirant per l'infant", afegeixen.
En aquesta línia, el col·lectiu ha presentat al consistori exemples de calendaris de l'entorn que s'ajusten a les seves demandes. En casos com Sabadell, per exemple, són setmanes en què es cessa completament l'activitat docent. També per als més petits. El malestar s'estén a les quatre escoles municipals de Cerdanyola. Cada centre té una representant que està servint aquests dies per a coordinar les mesures adoptades.
Converses obertes
De moment, l'Ajuntament argumenta que el calendari de les escoles bressol municipals sempre ha estat el mateix. "Fa més de 20 anys que oferim aquest servei i les famílies estan contentes", mantenen al Diari. En aquest sentit, asseguren que hi ha negociacions obertes amb els sindicats sobre aquest i altres temes per garantir sempre els drets laborals de les treballadores, "com hem fet sempre fins ara".
Al llarg d'aquesta setmana, les trobades han servit per evidenciar el neguit i posar sobre la taula alternatives que ara el grup haurà de valorar. Durant l'octubre, en un parell de setmanes, està previst que els contactes es reprenguin. Amb la voluntat que les converses desencallin la situació i s'arribi a una entesa.
Una llarga demanda
La reivindicació no és nova. "Fa més de catorze anys que lluitem per un calendari més digne. Vam presentar una proposta i la nova empresa ho va acceptar. Però l'Ajuntament fins ara sempre ha dit que no", analitza una de les treballadores de l'equip del Turonet. Les EBM Cordelles, Montflorit i Serragalliners també experimenten aquest context.
El conflicte apareix sobretot en les setmanes del 22 de desembre al 7 de gener, quan la previsió és que continuïn obrint les portes. Durant aquesta franja, només tenen vacances els dies festius a Catalunya. Un fet que consideren insuficient. La resta, s'ho distribueixen reduint la plantilla a la meitat. "Una companya fa vacances i l'altra treballa. Però volem que s'aturi completament l'activitat. Que tothom tingui un descans garantit. Comprovant calendaris i els casos al voltant de Cerdanyola veiem que tots tanquen. És un greuge molt important", denuncien.
Les professionals entenen que, per a les famílies, trobar l'equipament operatiu és una garantia per a deixar els infants. Un argument que també s'apunta des del consistori. Amb tot, demanen comprensió i empatia, manifestant una queixa que ara ha apujat el to. "És la primera vegada que ho reivindiquem seriosament", sostenen. I avisen: "Farem tot allò que estigui en les nostres mans". La distància entre les parts es podria escurçar en les pròximes setmanes. Almenys, així ho fa pensar la predisposició mostrada.